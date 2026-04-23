Alumnos en México arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares tras la pandemia

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Monterrey (México), 23 abr (EFE).- Los estudiantes de educación básica en México presentan un rezago de entre cuatro y cinco ciclos escolares tras la pandemia de covid-19, según evaluaciones internas del sistema educativo realizadas por el instituto Kumon, que advierte de un impacto prolongado en el aprendizaje.

El vicepresidente senior de Kumon para México y Centroamérica, Luis Chiba Ramayoni, señaló que este atraso se identificó tras realizar miles de pruebas diagnósticas a alumnos en el país.

“Hemos aplicado miles de pruebas de diagnóstico en todo el país y con base en esos resultados hemos cuantificado que hay un atraso de cuatro a cinco ciclos escolares. Hay alumnos que llegan de cuarto o quinto grado de primaria y no saben sumar bien, no pueden restar, y hay alumnos de tercero que no pueden leer, o leen pero no están entendiendo lo que leen”, explicó.

Asimismo, el directivo afirmó que la situación está directamente relacionada con la interrupción educativa provocada por la emergencia sanitaria.

“Estamos en una crisis educativa como consecuencia de la pandemia de covid que provocó que se implementaran de manera apresurada clases virtuales y muchos no pudieron continuar con sus estudios, con lo que se generó un atraso académico notable y, por qué no decirlo, alarmante diría yo”, sostuvo.

Riesgos para el desarrollo

Para Chiba Ramayoni si este tema no se atiende, la situación podría traducirse en afectaciones a largo plazo en el desarrollo educativo y laboral del país. “Entonces México podría tener una década perdida por la ‘generación covid’ en caso de no tomar cartas en el asunto”, señaló.

Además, consideró que las deficiencias en habilidades básicas podrían limitar las oportunidades futuras de los estudiantes.

“Los niños van a tener muy poco rango para seleccionar sus carreras y, como país, de no atender ese rezago educativo, en 10 o 15 años tendremos una severa merma de capital humano”, dijo.

El diagnóstico fue presentado durante el evento Conexiones, realizado en Monterrey ante más de 300 asistentes, donde se abordaron los retos actuales de la educación en México y Latinoamérica.

El señalamiento se suma a estimaciones de organismos internacionales, como la Unesco, que ha advertido que, tras la pandemia, los estudiantes en América Latina podrían perder en promedio hasta 1,5 años de aprendizaje, mientras que en México persisten brechas de acceso a herramientas digitales en escuelas públicas.

Ante este panorama, Ramayoni hizo un llamado a la necesidad de una respuesta articulada entre distintos actores. “Es una labor que se debe hacer de forma conjunta entre padres de familia, autoridades e instituciones privadas”, apuntó.

Como parte de sus acciones, el instituto Kumon anunció que reforzará su presencia en la región y potenciará el uso de herramientas digitales, como Kumon Connect, una plataforma que permite a los alumnos realizar ejercicios en formato digital y ser evaluados en tiempo real. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la elaboración de este contenido.