Alvise acude a audiencia sobre la retirada de su inmunidad para que le procese el Supremo

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Bruselas, 24 mar (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo escuchó este martes al líder de Se Acabó la Fiesta, el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, en el marco del proceso para decidir si se le debe retirar la inmunidad parlamentaria por la investigación en su contra en el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

«Se intenta levantar mi inmunidad por criticar que esta fiscal pidiera cinco años de cárcel a un español por decir que la inmigración masiva e ilegal estaba relacionada con el concepto invasión. Yo critiqué el uso del Derecho penal para la persecución ideológica y ella me imputó a mí acoso y persecución», señaló Pérez en declaraciones a EFE a la salida de la audiencia.

El líder de SALF explicó que «no ha habido apenas preguntas» de los diputados en su audiencia, aunque sí le han preguntado si es «consciente de la repercusión» de sus palabras.

«Entiendo que la comisión de Asuntos Jurídicos pedirá que se levante un informe favorable (a la retirada de la inmunidad) y les he dicho que, independientemente de lo que diga esta comisión, pasará con esto lo mismo que lleva pasando en los últimos seis años con las docenas y docenas de denuncias de odio que a mí me adscriben, que es archivo inmediato en cuanto llega a los tribunales», afirmó.

La audiencia con Pérez, que no ha ejercido su derecho a que le acompañase un abogado, culminará con un informe con recomendaciones sobre qué hacer con su inmunidad. Ese texto se votará en comisión parlamentaria y posteriormente se someterá al escrutinio del pleno; se trata de un voto a mano alzada que se supera con mayoría simple.

El informe está siendo redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas que forma parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

Fuentes cercanas a la elaboración de este informe explican a EFE que aún no hay fecha prevista para este voto, pero señalan a que todo apunta a que la recomendación del informe será la de retirar la inmunidad de Pérez, porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política.

Se puede recurrir el levantamiento de inmunidad

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea. No hay tiempos establecidos para una decisión final, que principalmente depende de la frecuencia de reuniones de la comisión de Asuntos Jurídicos.

Esta misma comisión también tiene que tramitar el segundo suplicatorio del líder del SALF que le ha remitido el Tribunal Supremo, por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.

Por ello, la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado. EFE

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