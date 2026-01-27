Amazon cierra todas las tiendas de comestibles para potenciar la entrega a domicilio

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- El gigante tecnológico Amazon anunció este martes el cierre de todas las tiendas físicas de Amazon Go y Amazon Fresh para potenciar los servicios de entrega rápida a domicilio.

«La empresa cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market», informó la empresa en un escrito.

Esta cadena de supermercados estadounidense especializada en alimentos naturales y orgánicos, y adquirida por la empresa estadounidense en 2017, incrementará su presencia física con más minitiendas que sustituirán algunos de los establecimientos físicos de Amazon Go y Amazon Fresh.

«Este formato de tienda más pequeño está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio con una cuidada selección de comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario», agregó el escrito.

Amazon alegó que esta decisión se debe a que «los compradores estadounidenses recurren cada vez más a la entrega en línea para abastecerse de productos básicos y alimentos frescos que se adaptan a sus ajetreados estilos de vida».

En consecuencia, este servicio ha experimentado un crecimiento notable en 2025, en el que se entregaron «más comestibles a mayor velocidad que nunca, lo que ayudó a que más clientes tuvieran acceso a alimentos asequibles y de alta calidad», indicó.

La compañía está, a su vez, estudiando nuevos formatos de tienda, como supercentros físicos, «diseñado para que los clientes compren cómodamente la amplia selección y los bajos precios de Amazon en alimentos frescos, artículos básicos para el hogar y productos generales», concluyó. EFE

