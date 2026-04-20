Amazon invertirá al menos 5.000 millones más en Anthropic mediante acuerdo de IA

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Nueva York, 20 abr (EFE).- Amazon anunció este lunes que invertirá al menos 5.000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial (IA) por el que la segunda empresa se compromete a gastar 100.000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

En un comunicado, Amazon explicó que ya ha invertido 8.000 millones en Anthropic, la empresa creadora del modelo Claude, pero hoy invertirá 5.000 millones más y planea sumar hasta 20.000 millones adicionales «en el futuro, vinculados a ciertos hitos comerciales».

Anthropic indicó en una nota propia que el nuevo acuerdo profundiza su alianza y asegura «hasta 5 gigavatios (gw) de capacidad para entrenar y desplegar Claude» utilizando los chips para IA desarrollados por Amazon, llamados Trainium, y los procesadores Graviton. EFE

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