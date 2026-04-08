Amnistía Internacional pide la protección de civiles tras la «brutal escalada israelí»

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El Cairo, 8 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) hizo un llamamiento urgente para proteger a los civiles ante el aumento de muertos tras «la brutal escalada de los ataques israelíes» de este miércoles, que han provocado más de 250 muertos y 1.100 heridos.

La directora regional de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef, dijo en un comunicado que «apenas unas horas después de que el mundo recibiera con cautela la noticia de un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, en el Líbano la pesadilla para la población civil se ha vuelto aún más aterradora», al ser hoy el día «más mortífero desde que comenzó» la guerra en el país el pasado 2 de marzo.

«La población civil libanesa ya está pagando un precio insoportable, con niños, trabajadores sanitarios y periodistas entre las víctimas mortales», afirmó la investigadora, que señaló que estos últimos ataques no harán sino «agravar esta devastadora tragedia humana».

Reiteró la necesidad de que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y garantice la protección de la población civil.

Alrededor de las 14.30 hora local (11.30 GMT), en tan solo 10 minutos, el Ejército israelí lanzó una serie de ataques contra al menos 48 zonas, incluyendo barrios residenciales densamente poblados e infraestructura civil, en el sur y norte del Líbano, el Monte Líbano, Bekaa, los suburbios de Beirut y el centro de la capital.

Se trató de la ola de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés. EFE

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