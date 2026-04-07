Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 07 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 07 abr (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes de que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

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Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas israelíes han atacado vías férreas y puentes en Irán en el marco de la creciente tensión regional que coincide con el ultimátum de Estados Unidos a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Estambul.- Un atacante ha muerto y dos han resultado heridos durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informó el Gobierno turco, mientras que los medios hablan también de dos policías heridos.

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Yahchouch (Líbano).- Familiares y amigos han despedido este martes en la localidad de Yahchouch, al noreste del Líbano, a Pierre Mouawad, responsable del partido cristiano Fuerzas Libanesas, y a su esposa Flavia, fallecidos el pasado domingo junto a otra mujer en un presunto ataque israelí contra un apartamento en la aldea de Ain Saadeh.

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El Cairo.- En medio del ruido de las cifras diarias, la página web ‘No soy un número’ (‘I am not a number’, en inglés) pone nombre y apellidos a más de 60.000 palestinos asesinados por Israel desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza y febrero de 2026.

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Petah Tikva (Israel).- Los servicios de emergencia y los bomberos de Israel realizaron este martes operaciones de limpieza y evacuación en el centro del país, tras el impacto de misiles iraníes en zonas del centro del país como Petah Tikva.

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Sepang (Malasia).- El conflicto en Oriente Medio ha obligado a las aerolíneas a modificar las rutas de los vuelos, alargar la duración de los trayectos y suspender determinados servicios, lo que ha afectado a los flujos de pasajeros que viajan al Sudeste Asiático y suelen hacer escala en los aeropuertos del Golfo.

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Valverde (El Hierro, España).- Un cayuco con 169 personas a bordo, entre ellas siete menores, ha arribado este martes por sus propios medios al puerto de La Estaca (El Hierro), donde, tras su desembarque, fueron atendidas por los equipos sanitarios y de emergencia a pie de muelle.

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Daca.- La ex presidenta del Parlamento de Bangladés Shirin Sharmin Chaudhury fue detenida el 6 de abril por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía en el área de Dhanmondi, en relación con un caso de violencia y tentativa de asesinato durante el levantamiento popular de julio de 2024, informaron fuentes oficiales.

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Nueva York (EE.UU.).- El rapero estadounidense Offset se recupera en un hospital del estado de Florida tras ser tiroteado el lunes y, según un portavoz del artista, se encuentra en condición estable.

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París.- En su primer día de interrogatorio en el juicio en apelación por la financiación con dinero libio de la campaña que le condujo al Elíseo en 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy reiteró su inocencia y aseguró que responderá «con la verdad» a las víctimas de un atentado atribuido al régimen de Gadafi.

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Budapest.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó este martes su esperanza de que Irán envíe en las próximas horas «la respuesta correcta» antes de vencer esta noche el ultimátum del presidente norteamericano, Donald Trump.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La inflación en Filipinas se disparó hasta el 4,1 % en marzo, frente al 2,4 % registrado en febrero, según datos publicados este martes por la Autoridad Estadística de Filipinas.

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Liverpool (R.Unido).- Médicos residentes se manifestaron este martes frente al Royal Liverpool Hospital en Liverpool.

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Daca.- Bangladés registró desde el pasado 15 de marzo unas 118 muertes presuntamente relacionadas con el sarampión, la mayoría niños, según informó la Dirección General de Servicios Sanitarios, en medio de un brote de rápida propagación que afecta a amplias zonas del país.

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Lima.- Perú ha logrado que su economía siga creciendo pese a la gran volatilidad política que le ha hecho tener ocho presidentes en casi diez años, una situación que según varios analistas ha impedido que en realidad crezca al doble de velocidad, por lo que ven urgente poner fin a esa inestabilidad.

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Ciudad de Panamá.- Entre calles de nombres enigmáticos, avenidas marcadas por hitos históricos y espacios públicos cargados de simbolismo, el centro histórico de Ciudad de Panamá revela una identidad forjada tanto por hechos documentados como por relatos donde conviven mito y construcción de identidad nacional.

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Bangkok.- Tailandia ha revisado a la baja sus previsiones de llegadas de turistas extranjeros para 2026, situándose entre los 30 y 34 millones, lo que supone un descenso del 18 % con respecto al anterior objetivo.

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Chonburi (Tailandia).- Un avestruz fue visto este martes deambulando por una autopista del este de Tailandia, a unos 90 kilómetros de Bangkok, donde recorrió cerca de 10 kilómetros aparentemente siguiendo el ritmo de un camión hormigonera.

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Múnich (Alemania).- Los cerezos en flor cubren esta primavera una amplia zona del parque Olympiapark en Múnich.

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París.- El museo Picasso de París ofrece desde mañana miércoles una experiencia en realidad virtual sobre el ‘Guernica’ de Pablo Picasso (1881-1973), en la que será posible presenciar el proceso creativo y la trayectoria histórica del cuadro que inmortaliza el bombardeo de la localidad vasca.

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Barcelona (España).- Los finalistas del primer Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, valorado en un millón de euros, y que tendrá este miércoles noche un ganador, han defendido la importancia de poner en valor tanto social como económico el pensamiento, las humanidades y la literatura.

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Sant Joan Despí (España).- El Barcelona ha realizado este martes el último entrenamiento antes de recibir la visita del Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con la presencia del zaguero uruguayo Ronald Araujo, sustituido en el último partido por molestias musculares.

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Sant Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que “siempre” protegerá al delantero Lamine Yamal, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador «fantástico» que «solo» tiene 18 años.

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Sant Joan Despí (España).- El lateral Joao Cancelo ha asegurado que existen opciones de seguir en el Barcelona a partir del próximo curso, si bien ha recordado que todavía tiene contrato con el Al-Hilal saudí, equipo que lo cedió al club azulgrana el pasado mercado de invierno.

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Majadahonda (España).- Solo en uno de sus once partidos en el Camp Nou, Jan Oblak sostuvo imbatida la portería del Atlético de Madrid, a la que apunta de nuevo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras superar una distensión muscular en el costado, ante el desafío de frenar el ataque del Barcelona.

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Redacción deportes.- Aday Mara, pívot español campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines y elegido en el quinteto ideal del ‘March Madness’, afirmó a la conclusión de la final contra los UConn Huskies, en la que se impusieron por 69-63, que está «muy orgulloso» de ser español y que es «un honor» llevar la bandera del país «a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos».

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Huelva (España).- La ya exjugadora de bádminton Carolina Marín ha manifestado este martes en Huelva que retirarse ha sido «la decisión más difícil» de su vida, pero que también ha sido «la mejor».

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Las Rozas (España).- Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, afirmó que no cree que el duelo de clasificación para el Mundial 2027 que jugarán en el estadio londinense de Wembley ante Inglaterra sea «una revancha» después de que las suyas cayeran ante el mismo rival en la última final de la Eurocopa.

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Bogotá.- Los presidentes del Grupo Avianca, Gabriel Oliva, y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, presentan en una rueda de prensa una alianza entre ambas organizaciones de cara al Mundial del 2026.

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alm/EFE

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