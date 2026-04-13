Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 13 abr (EFE).-

Teherán.- Miles de iraníes, partidarios de la República Islámica, se concentraron la noche del domingo en varias ciudades del país, un día después de que las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán terminaran sin acuerdo, y aseguraron que seguirán apoyando a los dirigentes hasta doblegar al “enemigo”

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Sur de Líbano.- El Ejército de Israel difundió imágenes del desmantelamiento de un túnel subterráneo que atribuye a Hizbulá y que, según afirma, era utilizado para planificar ataques contra sus tropas, tras completar una inspección operativa en su interior.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial, en medio de recientes críticas al papa León XIV, al que ha cuestionado por su postura en temas de seguridad y política exterior, coincidiendo con el inicio del primer viaje internacional del pontífice.

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Londres.- Rueda de prensa del SG de la OMI, Arsenio Domínguez, sobre las últimas novedades relativas al tráfico en el estrecho de Ormuz.

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes en Pekín la sede de la tecnológica Xiaomi y resaltó el ecosistema industrial y logístico competitivo que asegura que ofrece España para nuevos proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel con empresas chinas.

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Budapest.- La oposición de Hungría, liderada por el conservador Péter Magyar, puso este domingo fin a 16 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán al ganar en las elecciones legislativas una «súper mayoría» que le dará más de dos tercios de los escaños en el próximo Parlamento.

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Budapest.- El ultranacionalista Viktor Orbán, creador de la «democracia iliberal» de Hungría, deberá abandonar el poder tras 16 años ininterrumpidos al perder el domingo las elecciones legislativas frente al opositor partido conservador Tisza.

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A bordo del avión papal.- El papa León XIV emprendió este lunes su primer gran viaje internacional, que le llevará en su primera etapa a Argelia tras los pasos de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece, y donde continuará el diálogo con el islam que ya inició en sus visitas a Turquía y Líbano, para después trasladarse a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

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Pasay (Filipinas).- Más del 80 % de trabajadores filipinos en el extranjero que han sido repatriados debido al conflicto en Oriente Medio planean volver a trabajar fuera de Filipinas, según el Departamento de Trabajadores Migranttes (DMW) del Gobierno.

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Madrid.- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal, ha desarticulado una organización criminal que captó a más de un millar de trabajadores extranjeros, fundamentalmente de Colombia y Perú, para ofrecerles falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal.

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Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestan este lunes contra las acciones militares de Israel y Estados Unidos en Irán frente a la Embajada de Israel en Seúl.

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Seúl.- Miembros del Centro Korea Saemaul Undong han celebrado este lunes en Seúl una concentración para concienciar sobre la necesidad de mejorar el uso de los combustibles y la energía, impulsando su conservación en un momento marcado por las tensiones actuales en Oriente Medio.

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Bombay (India).- Seguidores de la legendaria cantante india Asha Bhosle se han reunido frente a su casa en Bombay para rendirle homenaje tras su fallecimiento el 12 de abril a los 92 años en el hospital Breach Candy.

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Rangún (Birmania).- Ciudadanos de Rangún celebran desde este lunes y hasta el jueves el festival anual del agua, conocido como Thingyan en Birmania.

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Fráncfort (Alemania).- El sindicato alemán de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) convocó a sus afiliados en el grupo Lufthansa a una huelga este lunes y el martes, tres días después de que un paro del personal de cabina obligara al grupo germano a cancelar cientos de vuelos.

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Londres.- La seleccionadora Sonia Bermúdez comparece en la rueda de prensa previa al partido contra Inglaterra en el mítico Wembley en su camino para clasificarse al próximo mundial.

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alm/EFE

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