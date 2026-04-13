Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 13 abr (EFE).-

Redacción Internacional.- El bloqueo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha previsto a partir de este lunes a las 14:00 GMT al estrecho de Ormuz afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes.

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Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mostró su apoyo al bloqueo naval que Estados Unidos pretende imponer a las 14.00 GMT en el estrecho de Ormuz, durante la reunión este lunes de su gabinete de Gobierno.

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Beirut.- Equipos de rescate continúan sus labores y retiran escombros tras un ataque aéreo israelí contra un edificio el 8 de abril en el barrio de Corniche el-Mazraa de Beirut.

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Nahariya (Israel).- Una mujer de 60 años resultó levemente herida este lunes en la ciudad de Nahariya, norte de Israel, tras el lanzamiento de misiles de Hizbulá, informó el servicio de emergencia local.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que no podrá haber estabilidad en Oriente Medio ni el Golfo Pérsico mientras el Líbano esté en llamas y pidió el «cese completo de las hostilidades».

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Berlín.- El Gobierno alemán anunció este lunes medidas adicionales para aliviar a ciudadanos y empresas ante el rápido aumento de los precios de los combustibles por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyen una reducción limitada a dos meses del impuesto sobre hidrocarburos de unos 17 céntimos brutos por litro de diésel y gasolina.

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Yakarta.- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron este lunes mixtas, con Filipinas como líder de las bajadas y Tailandia de las subidas, después de que las conversaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán acabaran sin acuerdo y el presidente Donald Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz desde esta tarde.

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Roma.- El papa León XIV emprendió este lunes su primer gran viaje internacional, que le llevará en su primera etapa a Argelia tras los pasos de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece, y donde continuará el diálogo con el islam que ya inició en sus visitas a Turquía y Líbano, para después trasladarse a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

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A bordo del avión papal.- El papa León XIV aseguró a EFE este lunes que está «muy contento» por su visita a España y que tiene «grandes recuerdos» del tiempo que pasó en el país, al ser preguntado durante el vuelo a Argelia, primera etapa de su tercer viaje internacional.

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A bordo del avión papal.- El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que «el evangelio es claro» y que «la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra», según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

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Argel.- El papa León XIV expresó este lunes que «Dios desea la paz para cada país» y afirmó que «mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, no se puede añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación».

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Sumi (Ucrania).- Rusia reanudó su ofensiva contra Ucrania tras la tregua pascual, informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

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Lima.- El candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció presuntas irregularidades y un posible fraude en la jornada electoral en Perú, tras los retrasos en la instalación de mesas y la difusión de resultados a boca de urna, en una contienda marcada por la fragmentación del voto y la incertidumbre sobre quién pasará a segunda vuelta.

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Moscú.- El Kremlin respeta el resultado electoral de Hungría y está dispuesto a continuar los contactos pragmáticos con Budapest tras la elección del dirigente conservador Péter Magyar como primer ministro de esta nación europea, aseveró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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Puerto Príncipe.- El Gobierno haitiano decretó este lunes tres días de luto, del 14 al 16 de abril, por la tragedia que se cobró la vida de al menos 30 muertos el sábado en una estampida en el monumento histórico Ciudadela Henri, cerca de Cap-Haïtien (norte, la segunda ciudad del país), y prometió que los autores de los hechos serán llevados ante la justicia «para que se aclare todo».

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San Juan.- La Comunidad del Caribe (Caricom) ofreció este lunes sus condolencias a los familiares y amigos de las 30 personas que fallecieron el pasado sábado en Haití en una estampida con «numerosos» casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, compareció este lunes en Berlín junto al primer ministro de Baviera, Markus Söder, y los ministros Bärbel Bas y Lars Klingbeil tras las conversaciones para la formación de una coalición de Gobierno en Alemania.

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Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la defensa de las figuras de calidad alimentaria, como las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), es algo «innegociable» en los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea (UE) con terceros.

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Madrid.- El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, pidió prudencia este lunes sobre Venezuela, pues se está al principio del cambio, y agregó que se ven perspectivas positivas de crecimiento.

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Milán.- Un italiano de 64 años que había asegurado que combatió en Bosnia con grupos paramilitares ha sido este lunes la segunda persona en declarar ante la Fiscalía de Milán (norte), en el caso que investiga supuestos viajes de pago para disparar a los asediados en Sarajevo en 1992 en los denominados ‘Safaris humanos’.

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Montpellier (Francia).- Un grupo de letrados del Colegio de Abogados de Montpellier participaron este lunes en una protesta denominada ‘Justicia muerta’ en esa ciudad del sur de Francia. Los colegios de abogados franceses convocaron una jornada de protesta contra el proyecto de ley ‘Ley SURE’ (acrónimo de «Sanciones Útiles, Rápidas y Efectivas»), que modificaría el uso de acuerdos de culpabilidad en casos penales.

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París.- La justicia francesa condenó este lunes a la cementera Lafarge y a ocho de sus antiguos responsables por financiación del terrorismo en 2013 y 2014 al haber pagado a grupos terroristas para garantizar el mantenimiento de la actividad en una de sus plantas en Siria en plena guerra.

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Denpasar (Indonesia).- Autoridades en Indonesia continúan evaluando la propuesta hecha por la Agencia de Narcóticos Nacional (BNN) que busca prohibir los cigarrillos electrónicos, así como los líquidos para vapear como parte del proyecto de ley sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas del país.

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Peshawar (Pakistán).- Pakistán comienza este lunes una nueva jornada de vacunación contra la polio que ya se ha saldado con un policía muerto y otros cuatro heridos tras un ataque armado contra una patrulla de seguridad de equipos de vacunación.

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Shanghái.- El Centro Integral de Servicios Comunitarios para Personas Mayores en Shanghái atiende a adultos mayores realizando seguimiento de su estado de salud en tiempo real a través de pulseras inteligentes, ejercicios adaptados a su edad y ofreciendo alimentación equilibrada y asequible.

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Barcelona.- Los fans de Rosalía que atesoran entradas para alguno de los cuatro conciertos del ‘Lux’ Tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, aguardan impacientes el esperado momento de presenciar en directo el espectáculo de la artista catalana en su ciudad.

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Londres.- El Consell de Mallorca formalizó este lunes en Londres la adquisición de una carta portulana dibujada por Pere Rosell, datada en el siglo XV y considerada una de las piezas de mayor valor de la cartografía medieval mallorquina, por un valor de 762.000 libras (875.397 euros).

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Bangkok.- Miles de personas se han dado cita este lunes en la calle de Silom, en el centro de Bangkok, para celebrar con pistola de agua en mano el festival anual Songkran, la fiesta con la que se festeja la llegada del Año Nuevo tailandés.

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Madrid.- La feria de alimentación y bebidas Salón Gourmets, que celebra su 39ª edición, arranca este lunes con más de 2.000 expositores de 55.000 productos españoles de calidad y más de mil actividades como catas, concursos, charlas y presentaciones.

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Berlín.- Fatou celebra este lunes su lunes su 69 cumpleaños en el zoo de Berlín, es la gorila hembra más vieja del mundo. En libertad, los gorilas suelen alcanzar como máximo los 35 años, mientras que en cautividad pueden vivir habitualmente hasta medio siglo, lo que sitúa a Fatou como un caso excepcional de longevidad dentro de su especie.

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Barcelona.- La catalana Aina Clotet, conocida por su trabajo como actriz en películas como ‘Los niños salvajes’ (2012) o series como ‘Esto no es Suecia’, ha asegurado este lunes que la selección de su ópera prima como directora, ‘Viva’, en la Semana de la Crítica de Cannes es «un sueño» que le cuesta creerse.

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Barcelona.- El escritor barcelonés Eduardo Mendoza ha mostrado este lunes, coincidiendo con la presentación de su novela ‘La intriga del funeral inconveniente» (Seix Barral), su rechazo a que el 23 de abril sea ‘el día de Sant Jordi’ y no ‘el día del libro’.

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Madrid.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó este lunes la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad concedida a título póstumo al escritor peruano Mario Vargas Llosa, de cuyo fallecimiento se cumple este lunes un año, galardón que recogió su hijo Álvaro Vargas Llosa.

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Bombay (India).- Familiares de la legendaria cantante Asha Bhosle participaron este lunes en el cortejo fúnebre de la cantante india considerada la artista con más grabaciones en la historia de la música y que inspiró el éxito mundial de pop ‘Brimful of Asha’.

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Barcelona.- La presencia del centrocampista Marc Bernal, que no ha recibido el alta médica del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Londres.- La selección femenina de fútbol de España se enfrenta este martes a Inglaterra en el estadio de Wembley, el templo del fútbol inglés, en el tercer encuentro de la fase de clasificación para la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Brasil.

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Roma.- Fabio Capello, mítico entrenador y voz autorizada del fútbol italiano, afirmó este lunes que Cesc Fàbregas, técnico del Como 1907, ha marcado la diferencia en Italia con un «estilo español», y dijo que pese a ser aún «un chaval como entrenador», tiene por delante «un futuro muy, muy, muy bueno».

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Tokio.- Decenas de luchadores de sumo participaron este lunes en el conocido ‘honozumo’, una especie de torneo ceremonial que se realiza anualmente y en el que los luchadores de sumo demuestran sus habilidades.

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epp/EFE

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