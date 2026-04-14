Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 14 abr (EFE).-

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes, a pocas horas de las conversaciones directas en Washington entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, que su país quiere «alcanzar la paz y la normalización» con el país vecino, pero añadió que el problema de ambos es el grupo chií Hizbulá.

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Gaza.- El Ejército israelí mató este martes a cinco gazatíes, entre ellos un niño, en dos ataques en el norte de la Franja de Gaza, uno de ellos contra un vehículo policial en la capital gazatí y el otro en Beit Lahia.

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Teherán.- En el barrio Borujerdi, en el sureste de Teherán, continúan las labores de limpieza y recogida de escombros tras los ataques de EEUU e Israel del pasado 4 de marzo, quinto día de la ofensiva.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este martes el poder contradecir a un aliado, después de afear como «inaceptable» el ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV.

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Roma.- Italia ha suspendido la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa debido a la «situación actual» en la región, según ha avanzado este martes la primera ministra Giorgia Meloni.

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Grays (R. Unido).- Tras su cierre en negativo el lunes, aunque con pérdidas moderadas, las bolsas europeas abrieron la sesión de este martes al alza gracias a la moderada caída del precio del petróleo, optimistas ante las expectativas de que se retomen las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

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Bruselas.- El consejero delegado de Enagás, Arturo González, reconoció que el bloqueo del estrecho de Ormuz tiene un impacto en los precios del gas en España pero envió un mensaje de «total tranquilidad» sobre el suministro de ese hidrocarburo.

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Washington.- El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió este martes de que las condiciones en las que se encuentra actualmente la economía global hacen más difícil enfriar la inflación derivada de la guerra contra Irán en comparación con el escenario que se vivió en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania en plena pospandemia.

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes con la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, con quien abordó temas de defensa, la guerra en Ucrania, la seguridad en Oriente Medio y la cooperación económica y tecnológica entre ambos países.

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó este martes en Pekín que quienes alzan la voz contra países que, a su juicio, vulneran el derecho internacional se vean después «sometidos a la amenaza de esos países», y defendió que la postura exterior de España sobre Irán «no debe ofender a nadie».

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Pekín.- España y China han suscrito este martes, con motivo de la visita al país asiático del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un acuerdo que eleva al máximo el nivel del diálogo bilateral, y otra quincena de documentos, entre ellos varios que facilitan la exportación de algunos productos agroalimentarios.

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Annaba (Argelia).- El papa León XIV afirmó este martes que Dios «no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes», un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al pontífice de ser «débil» en política exterior.

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Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al exministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

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Shenzhen (China).- El grupo automovilístico chino BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, descartó este martes que un fallo de baterías estuviera detrás del gran incendio registrado de madrugada en un aparcamiento de su complejo industrial en Shenzhen, que no dejó víctimas ni afectó a la producción, según informaron la compañía y autoridades locales.

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Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apostó este martes por el pragmatismo en las relaciones con el futuro Gobierno húngaro, tras la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las elecciones del domingo en ese país, y aseguró que el oleoducto Druzbha estará operativo a finales de abril.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que trabaja con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que los varones ucranianos en edad militar que han violado la ley marcial de su país y se han instalado en Alemania vuelvan cuanto antes a Ucrania, que prohíbe la salida al extranjero de los varones movilizables de entre 25 y 60 años.

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Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que su país cooperará con sus socios para fabricar en Europa sistemas de defensa contra misiles balísticos ante el déficit existente de este armamento en el Viejo Continente, dependiente en este ámbito de Estados Unidos.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó este martes que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE.UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor, no se han retomado aún.

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Berlín.- El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, se encuentra en Berlín para asistir a las consultas gubernamentales entre Alemania y Ucrania previas a la reunión ministerial del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, prevista para el 15 de abril.

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Kiev.- El metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, ha bendecido unos vehículos todoterreno antes de que sean enviados al frente, cerca de la catedral de San Miguel en Kiev.

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Madrid.- La reina Letizia ha recibido este martes a representantes en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han acudido al Palacio de la Zarzuela junto a un grupo de refugiados con los que trabajan en asesoramiento e integración.

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Skopie.- La presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska Davkova, encendió este martes seis velas durante Yom Hashoah, Día del Holocasuto, en el Centro Memorial del Holocausto para los Judíos de Macedonia del Norte.

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Madrid.- El Consejo de Ministros español aprobó este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de indemnización a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

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Eibar (España).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, ha dicho hoy que no es «tiempo de resignarse frente a la xenofobia, el autoritarismo y la generación de chivos expiatorios para echarle la culpa de los males de la sociedad a los que menos tienen».

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Noida (India).- Miles de trabajadores indios se manifestaron este martes en un complejo textil para exigir un aumento salarial y seguridad laboral.

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Taipéi.- Taipéi acoge este martes la Feria Internacional de Piezas y Accesorios para Automóviles y Motocicletas, donde se exponen piezas y accesorios para automóviles y motocicletas, sistemas para vehículos eléctricos y productos del mercado de recambios.

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Buenos Aires.- El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires con la presencia de la familia del astro.

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Bucarest.- Calin Georgescu, el candidato independiente que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales anuladas de Rumanía, declaró este martes ante el Tribunal Superior de Casación y Justicia de Bucarest, en el caso que le acusa de complicidad en intentos de atentar contra el orden constitucional, calificados de intento de golpe de Estado, y de la difusión reiterada de información falsa.

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Lielvārde (Letonia).- La primera ministra de Letonia, Evika Silina, junto al ministro de defensa letón, Andris Spruds, y el embajador de Francia en Letonia, Manuel Lafont, presenciaron este martes en la base aérea de Lielvārde el aterrizaje de los cazas franceses Rafale F4 desplegados en el marco de la misión de vigilancia aérea del Báltico de la OTAN.

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Washington.- El comandante de la misión Artemis II, el astronauta Reid Weiseman, reveló un video que muestra el momento exacto en el que miembros de la Marina de EE. UU. ayudan a los tripulantes de la cápsula Orión, procedente del espacio, a abrirla tras el exitoso amerizaje en el océano Pacífico, que les permitió volver sanos y salvos a la Tierra.

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Badalona (España).- Un trasplante de células madre con una determinada mutación, en este caso procedente de un hermano, ha logrado la curación de un hombre con VIH, lo que eleva a diez el número de personas en remisión de esa enfermedad desde el ‘paciente de Berlín’ en 2009.

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Bangkok.- Decenas de tailandeses participaron este martes en un ritual para construir estupas con arena durante la fiesta anual de Songkran, el festival tailandés también llamado el festival del agua, y con la que se festeja la llegada del Año Nuevo tailandés.

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Hassan Abdal (Pakistán).- Peregrinos sij se sumergieron este martes en las aguas sagradas de un templo de Hassan Abdal como parte de las celebraciones del Baisakhi.

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Tokio.- Vestido de samurái y con su habitual actitud enérgica, el Dr. Simi, símbolo de Farmacias Similares, saluda a los curiosos que se acercan estos días por la tienda efímera de la empresa mexicana de distribución de medicamentos genéricos en el centro de Shibuya, en pleno corazón de Tokio, con la que el Grupo Por un País Mejor (GPUPM) busca introducir a este popular personaje mexicano en el imaginario japonés y abrir una puerta a su expansión por Asia.

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Colle di Val d’Elsa (Italia).- El artista argentino Leandro Erlich abraza la belleza de lo efímero con una nueva instalación en la Toscana en la que la arena, un material intrínsecamente vulnerable, le permite reflexionar sobre la fragilidad del mundo y la vanidad de la ambición humana.

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Londres.- FACE 2026, la exposición anual de la Sociedad de Escultores de Retratos, presenta las obras de los principales artistas contemporáneos del mundo y se inaugura el próximo día 13 de abril hasta el próximo 26 en el barrio de Chelsea.

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Barcelona.- La firma Escorpion ha presentado este martes en el salón barcelonés 080 la colección Invierno W26 a la que ha bautizado ‘Heritage’ una selección de prendas en la que apela a su identidad en torno al punto, para diseñar unos equilibrados jerseis, cardigans o vestidos, entre otras propuestas, siempre con una visión artesanal, y en la que han exhibido sobre la pasarela su herencia estética con estos ejidos orgánicos.

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Madrid.- PHotoESPAÑA 2026, considerado el festival de fotografía más importante de España, reúne este año exposiciones dedicadas a los fotógrafos Richard Avedon y Robert Frank, con la presentación íntegra de ‘The Americans’, junto a nombres contemporáneos como la holandesa Viviane Sassen, en una edición que tiene por lema ‘Volver a imaginar’.

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Madrid.- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el presidente del FC Barcelona en funciones, Rafael Yuste, y el presidente del FC Barcelona electo, Joan Laporta, han almorzado este martes en Madrid, en las horas previas al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre los rojiblancos y los azulgrana.

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Berlín.- La nueva entrenadora alemana del Union Berlin, Marie-Louise Eta, ha dirigido una sesión de entrenamiento del FC Union Berlin en Berlín. La entrenadora se ha convertido en la primera mujer en entrenar en las principales ligas masculinas de Europa.

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Múnich.- El Bayern Munich entrena este martes en la víspera del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, que se disputará mañana en Múnich, Alemania.

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epp/EFE

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