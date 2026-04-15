Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 de abril (15.00 GMT)

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Madrid, 15 abr (EFE).-

Lima.- Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sigue ascendiendo en el escrutinio de las elecciones en Perú y, con el 84,5 % de las actas contabilizadas, ya es tercero tras superar al centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

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Caracas.- El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria.

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Kahramanmaraş (Turquía).- Al menos cuatro personas han muerto este miércoles y veinte han resultado heridas, tres en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió durante el ataque.

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Saadiyat (Líbano).- Dos ataques israelíes alcanzaron vehículos en las localidades de Jiyeh y Saadiyat este miércoles, según el Ministerio de Salud Pública libanés, los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de al menos 2.124 personas y han herido a más de 6.921 desde el inicio de la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo.

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Jerusalén.- El Tribunal Supremo de Israel celebró este miércoles una vista extraordinaria en la que un panel de nueve jueces analizó la posible destitución del ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras una petición impulsada por la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

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Budapest.- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, anunció este miércoles que propondrá como nuevo primer ministro al conservador Péter Magyar, vencedor de las elecciones legislativas del domingo con una amplia mayoría frente al ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en un post de Truth que China «ha acordado no mandar armas a Irán» y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos «es bueno peleando, si tenemos que hacerlo».

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Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores serbio, Marko Djuric, y su homólogo belga, Maxime Prevot, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa conjunta en Belgrado tras la reunión mantenida para fortalecer las relacionales bilaterales.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este miércoles conversaciones con el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, en las que ambos apostaron por el multilateralismo y por reforzar su relación bilateral con una mayor cooperación estratégica en ámbitos como la economía, la tecnología y la seguridad, en un contexto internacional marcado por tensiones.

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Oslo.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cerró este miércoles su visita a Noruega con una visita al Parlamento (Storting) y una audiencia privada en el Palacio Real, donde fue recibido por el príncipe heredero Haakon.

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Kabul.- El Gobierno de los talibanes anunció este miércoles el envío de 530 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la primera iniciativa de este tipo del régimen de facto, desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, pese a la grave crisis climática y de seguridad que atraviesa Afganistán.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que la Unión Europea tendrá «tolerancia cero» con las plataformas digitales que «no protejan los derechos» de los menores en internet.

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Doha (Catar).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo este miércoles que es «crucial y urgente» que se restaure la «libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, bloqueado en la actualidad por EE.UU., a la vez que sostuvo que la Unión Europea (UE) continuará apoyando al Líbano.

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Pekín.- El Gobierno de Navarra ha cerrado durante el viaje institucional que está realizando a China el acuerdo con la empresa Hithium para su implantación en la Comunidad foral, que supondrá una inversión inicial de 400 millones de euros y la creación de alrededor de 700 puestos de trabajo, cifra que podría alcanzar los 1.000 en una segunda fase.

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Madrid.- El Consulado de Colombia en Madrid registra estos días una afluencia de ciudadanos que buscan reunir la documentación exigida por el Gobierno tras la aprobación este martes del Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes.

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Sudán.- La agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, recordó hoy que el hambre, las enfermedades y el riesgo de hambruna en Sudán se están extendiendo a pasos agigantados.

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Mónaco.- El Jardín Exótico de Mónaco, inaugurado en 1933, reabre sus puertas tras casi seis años de cierre y un proyecto de renovación de 18,5 millones de euros.

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París.- «Si una moneda tiene dos caras, el dinero tiene muchas más». Así introduce la Casa de la Moneda de París, conocida como la ‘Monnaie’, su exposición dedicada a la representación del dinero en las grandes historietas del cómic franco-belga y estadounidense.

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Múnich (Alemania).- Aficionados del Bayern de Múnich y del Real Madrid se concentraron este martes en Marienplatz para alentar a sus equipos antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich.

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Sevilla.- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este miércoles la importancia del partido que disputarán el jueves, en el Estadio La Cartuja ante el Sporting de Braga portugués, porque se «pelean por el paso a la semifinal la ‘Europa League’ y hay vendidas sesenta mil entradas».

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Sevilla.- El Betis se ha entrenador este miércoles con vistas al partido de mañana contra el SC Braga de Portugal correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa en La Cartuja, en un duelo en el que ambos buscan pasar a unas semifinales que tienen a un gol de distancia por el empate a uno cosechado en la ida.

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lgs/EFE

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