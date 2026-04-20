Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 abr (15.00 GMT)

12 minutos

Madrid, 20 abr (EFE).-

Srinagar (India).- Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas este lunes al caer un autobús por un barranco en el distrito de Udhampur, en la Cachemira administrada por la India, informaron fuentes gubernamentales.

(vídeo)

Islamabad.– El Gobierno de Pakistán mantuvo este lunes una reunión con el embajador de Irán en Islamabad para abordar la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, a pesar de que Teherán sigue sin confirmar si enviará una delegación a la cita en la capital paquistaní.

(vídeo)

Beirut.- La oficina de comunicación de Hezbolá ha realizado una visita de prensa por los suburbios del sur de Beirut tras el inicio del alto el fuego de diez días que entró en vigor el 16 de abril con posibilidad de prórroga.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha deseado este lunes que España pueda tener muy pronto «la oportunidad de tener unas elecciones impecables».

(foto)(vídeo)

Madrid.- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado ha visitado este lunes el Senado, la cámara alta del parlamento español, donde ha mantenido un encuentro con las Comisiones de Asuntos Iberoamericanos. EFE.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El expresidente de Gobierno socialista Felipe González, opina que Pedro Sánchez, actual jefe del ejecutivo español, podría haberse reunido con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, durante la estancia de ésta en España.

(foto)(vídeo)

París.- Los ministros españoles de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendieron este lunes en París la necesidad de reforzar la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas para hacer frente a la criminalidad organizada.

(vídeo)

Hannover (Alemania).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó este lunes la buena marcha económica de Brasil, con un crecimiento superior al 3 % del PIB de media en los últimos tres años, pese al contexto marcado por múltiples crisis.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió este lunes en el Palacio de Bellevue en Berlín, al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, recientemente galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces 2026.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy 30,7 puntos (+0,76 %) hasta finalizar en los 4.082,13 enteros.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, consideró este lunes que hay que «hacer más» para volver a poner sobre la mesa la solución de dos Estados, que consideró «la única manera para que los palestinos y los israelíes puedan vivir de manera segura, digna y en paz» y reiteró la condena de la UE a la expansión de los asentamientos por parte de Israel.

(vídeo)

Berlín.- En Alemania se registraron el año pasado aproximadamente 5,5 millones de actos delictivos, lo que supone un retroceso del 5,6 % con respecto a 2024, según un informe presentado este lunes por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y el jefe del cuerpo policial de lucha contra la criminalidad (BKA), Holger Münch.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Autoridades de Indonesia presentaron este lunes en rueda de prensa a tres ciudadanos pakistaníes acusados de estar involucrados en un caso de tráfico de personas a Australia.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa frente al centro de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

(vídeo)

Moscú.- El líder del Partido Comunista ruso, Guennadi Ziugánov, participó este lunes en los preparativos del convoy humanitario número 152 en la granja estatal Lenin, a las afueras de Moscú.

(foto)(vídeo)

Bruselas, 20 abr (EFE).- El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, se sumaron este lunes en Bruselas a la movilización de los 29 grupos de desarrollo rural de la comunidad frente al Parlamento Europeo, en defensa de los fondos Leader

(foto)(vídeo)

Madrid.- Este lunes comienza el plazo en España para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes para todos aquellos que hayan pedido previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ha arrancado este lunes en Barcelona con largas colas de personas interesadas ante las oficinas en las que se puede realizar la tramitación.

(foto)(vídeo)

Valencia (España).- Los inmigrantes que quieran acogerse al proceso de regularización extraordinaria abierto por el Gobierno ya están acudiendo desde las primeras horas de este lunes con cita previa a los centros habilitados para tramitar sus solicitudes.

(foto)(vídeo)

Murcia (España).- Nervios, incertidumbre y mucha ilusión: es el ambiente entre los inmigrantes en las oficinas de Correos de la Región de Murcia para pedir la regularización, con la esperanza de obtener los «papeles» que les facilitarán trabajo en condiciones dignas, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos.

(foto)(vídeo)

Saurimo (Angola).- El papa León XIV aseguró este lunes que «toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira» niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país.

(foto)(vídeo)

Saurimo (Angola).- El papa León XIV visitó este lunes una residencia de ancianos en la ciudad de Saurimo, en el este de Angola, donde afirmó que los mayores no sólo hay que asistirlos sino también escucharlos.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió un video de su paso por la Sagrada Familia de Barcelona, donde destacó haber vivido “un momento de paz, oración y reflexión en un lugar que inspira unión y esperanza”, antes de abandonar la ciudad subrayando la importancia de “estar juntos, con respeto y solidaridad” en un contexto marcado por su agenda internacional en España.

(vídeo)

Rabat.- Cientos de notarios islámicos (conocidos como adoul) se manifestaron este lunes en Rabat para exigir una revisión del proyecto de ley 16.22 que regula la profesión, al considerar que sus disposiciones son injustas, limitan sus competencias y vulneran la igualdad con otros profesionales del ámbito jurídico.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El economista independiente Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia, afirma en una entrevista con EFE que, en caso de que ganen las elecciones, pondrán fin a la política de paz total del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y no negociarán con grupos armados ilegales

(foto)(vídeo)

Caracas.- Convocan a una gran concentración de mujeres en respaldo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de unos cánticos entonados por un grupo de personas al inicio de un acto en Madrid de la opositora María Corina Machado, quien también rechazó ese hecho que el Gobierno venezolano tachó de «racismo».

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El instituto Nacional de Estadísticas de Argentina difunde el dato de intercambio comercial correspondiente a marzo de 2025.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Seguimiento a la peregrinación de 13 días convocada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para exigir el fin de las sanciones contra su país.

(foto)(vídeo)

Argel.- La Universidad de Argel celebra el Día Internacional de la Lengua China con actividades culturales y educativas para difundir el idioma y la cultura china, en una fecha elegida por Naciones Unidas en honor al Guyu, uno de los 24 términos solares tradicionales, y a Cangjie, figura clave en la creación de la escritura china.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El actor argentino Luis Brandoni falleció la madrugada de este lunes a los 86 años en un hospital de Buenos Aires, donde estaba ingresado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio.

(foto)(vídeo)

Roma.- La cantante estadounidense Katy Perry ha protagonizado un vídeo viral durante su visita a Roma al sumergir su tarjeta de crédito en las aguas de la Fontana di Trevi, cumpliendo de forma improvisada con la tradición ante la falta de monedas.

(vídeo)

Indio (EE.UU.).- Miles de personas vibraron este domingo durante el segundo fin de semana del Festival de Música y Artes de Coachella Valley en California. Los fanáticos se reunieron en el Empire Polo Club para uno de los festivales de música y arte más destacados del mundo, conocido por sus grandes actuaciones y multitudinarias audiencias.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en su primera comparecencia tras la eliminación de la Liga de Campeones, aseguró que no teme por su futuro en el club blanco y que es una decisión que compete a la directiva.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid completó este lunes su última sesión preparatoria antes del retorno a la competición, tras la eliminación el pasado miércoles ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, y apuntaló su puesta a punto para recibir al Alavés este martes en LaLiga.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El exjugador portugués Luis Figo, embajador de Laureus, aseguró este lunes que en el Real Madrid «cuando no ganas un título dos años saltan las alarmas» y en el club blanco «el ruido es siempre mayor» y admitió que le gustaría que el Atlético de Madrid ganara la Liga de Campeones.

(vídeo)

Madrid.- Ruud Gullit, exjugador internacional neerlandés del Milán, elogió al argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, al decir que es «de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol», y opinó que, para ganar la Liga de Campeones, el que se adjudique la eliminatoria de semifinales entre el París Saint Germain y Bayern de Múnich saldrá «ganador».

(vídeo)

Madrid.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció este lunes que propondrá a su homólogo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y a la Junta Directiva de este organismo que se tomen medidas para sancionar los pitidos al himno nacional y al jefe del Estado en la final de la Copa del Rey de fútbol.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la mirada puesta en el partido de liga del próximo miércoles, ante el Celta de Vigo.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El central del Barcelona Eric Garcia ha asegurado que caer eliminados a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones «no quita mérito» a lo que han hecho en LaLiga EA Sports, competición que el equipo azulgrana lidera con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a siete jornadas para su finalización.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Este lunes se ha presentado oficialmente la edición de 2026 del Mutua Madrid Open de Tenis que dará comienzo esta semana. En la presentación han conversado el periodista Juanma Castaño, el extenista Feliciano López, la también extenista Garbiñe Muguruza, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Coco Gauff y Casper Ruud, dos de las grandes estrellas que competirán en el torneo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado la llegada de la «gran cita anual» del deporte en la ciudad de Madrid, el Mutua Madrid Open, evento que generará un impacto económico de 250 millones de euros y que es el que «más nos representa».

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Acto de bienvenida a la selección colombiana de fútbol sub-17 que ganó el suramericano de su categoría en Paraguay.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.