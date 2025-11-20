Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 nov (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 20 nov (EFE).-

Corrección:

Washington.- Se celebra el funeral del exvicepresidente de EE.UU., Dick Cheney.

(foto)(vídeo)

Nuevas coberturas:

Ternópil (Ucrania).- Prosiguen las tareas de búsqueda y rescate en un edificio en la ciudad ucraniana de Ternópil que este miércoles sufrió un ataque ruso y que dejó al menos 26 muertos, entre ellos tres niños, y 22 desaparecidos, según datos oficiales de las autoridades de Ucrania.

(vídeo)

Bruselas.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, insistió este jueves en que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a los ucranianos y los europeos e incluir concesiones por parte de Rusia, que hasta ahora «no hemos oído».

(vídeo)

Johannesburgo.- Rueda de prensa de Ursula von der Leyen y Antonio Costa en la previa de la cumbre del G 20 en Sudáfrica.

(foto)(vídeo)

Bruselas).-El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este jueves que presentará próximamente una estrategia hacia Asia para que España “deje huella” en ese continente.

(foto)(vídeo)

Java Oriental (Indonesia).- Las autoridades indonesias informaron este jueves de que han evacuado a casi 1.000 personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción la víspera del volcán Semeru, en la isla de Java, que sigue activo.

(foto)(vídeo)

Asís (Italia).- El papa León XIV viajó este jueves a Asís, en el centro de Italia, la ciudad de San Francisco, para participar en un encuentro con los obispos italianos que están celebrando su asamblea.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza, asegura que «no hay ningún plan concreto en este momento para implantar un centro productivo en España».

(foto)(vídeo)

Hakone (Japón).- Un balneario de Hakone, en Japón, organizó un evento en el que la gente se baña en agua caliente de color rojo mientras bebe vino Beaujolais Nouveau o zumo de uva.

(foto)(vídeo)

Jaén (España).- La exposición ‘Jaén, entre la Edad Media y la Antigüedad’ saca del olvido documentos que han marcado el alma y la historia de la ciudad, como el Privilegio de Enrique IV a Jaén, la carta de los Reyes Católicos dirigida a la condesa Teresa de Torres o la tabla y retablo de la Santa Cena.

(foto)(vídeo)

Jijona (Alicante).- El fabricante Turrones El Lobo de Jijona (Alicante) acaba de lanzar dos variedades de un nuevo turrón y unos polvorones especialmente dirigidos a los perros para que las mascotas domésticas se unan a sus dueños para disfrutar de la Navidad en las celebraciones familiares.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.