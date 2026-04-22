Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 22 abr (EFE).-

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este martes que su proyecto político incluye la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la Constitución, una iniciativa que es rechazada por distintos sectores del país. Informó, además, que su país ya pagó la «totalidad de la deuda» que tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una Línea de Crédito Flexible (LCF) de 5.400 millones de dólares que fue solicitada en 2020 por la pandemia de COVID-19.

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Santiago de Chile.- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, firmó este miércoles su anunciada «megareforma», considerada su proyecto estrella y con el que busca elevar el crecimiento mediante importantes bajadas de impuestos, y anunció que enviará la iniciativa durante la jornada al Parlamento.

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Kiev.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo este miércoles que el Gobierno no dejará de apoyar a Ucrania pese a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, una conflicto que calificó de incomprensible y contrario al derecho internacional. «Es verdad que están pasando unas cosas terribles en Oriente Medio pero no nos podemos olvidar de Ucrania», dijo en declaraciones a los medios la ministra.

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Al Mughair (Cisjordania).- Tropas israelíes irrumpieron de forma violenta este miércoles durante el funeral de los dos palestinos asesinados ayer, martes, por un reservista del Ejército y colono en la aldea de Al Mughair, localizada a unos 27 kilómetros al noreste de Ramala, en Cisjordania ocupada.

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Naipyidó.- Tailandia anunció este miércoles que se ofrece a ayudar al gobierno militar de Birmania a normalizar las relaciones con la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), cinco años después del golpe de Estado y en línea con las esperanzas de Naipyidó, que busca lavar su imagen tras unos comicios sin oposición.

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Nueva Delhi.- Al menos trece personas murieron y doce resultaron heridas en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales del estado de Kerala, en el sur de la India, informaron este miércoles las fuerzas de seguridad.

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Bruselas.- La Comisión Europea presentó hoy una serie de recomendaciones en materia de energía ante el alza de los precios por el conflicto en Oriente Medio, entre las que destacan medidas de coordinación como explorar la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno.

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Berlín.- La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirmó este miércoles que todavía no ha llegado el momento de liberar más reservas de petróleo, al tiempo que aseguró que no hay peligro de escasez de queroseno. «Todavía queda tiempo, insisto, creemos que todavía no ha llegado el momento para ello, pero les informaremos en cuanto se tome esa decisión», dijo, en una comparecencia ante medios españoles en los márgenes del Diálogo sobre el Clima de Petersberg, que se celebra en Berlín.

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Londres.- La inflación interanual en el Reino Unido subió al 3,3 % en marzo, impulsada por el encarecimiento de los combustibles tras la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, según datos difundidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

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Tokio.- Japón registró en marzo un superávit comercial de 666.977 millones de yenes, unos 3.563 millones de euros o 4.188 millones de dólares al cambio actual, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Finanzas.

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Kandahar (Afganistán).- La región de Kandahar persigue incrementar su producción de aceite de semilla de algodón, que actualmente se encuentra entre las 50.000 y las 60.000 toneladas anuales, para alcanzar una mayor independencia al aceite importado.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.

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Mongomo (Guinea Ecuatorial).- León XIV pidió este miércoles «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial, durante la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y cuyo régimen es criticado por la oposición y organizaciones humanitarias.

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Pekín/Islamabad.- China anunció este miércoles la selección de dos astronautas de Pakistán para participar en una futura misión en su estación espacial, en un proceso concluido este mes que prevé que uno de ellos vuele como especialista de carga útil tras completar su entrenamiento, lo que supondrá la primera presencia extranjera en el complejo orbital chino Tiangong.

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París.- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, reivindicó este miércoles el liderazgo de España en la acción por la igualdad de mujeres y hombres ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y subrayó su voluntad de mantener esa posición de vanguardia con el desarrollo del pacto de Estado.

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Madrid.- Muchas oenegés especializadas en atención a la población migrante en España son estos días un oasis de información y acompañamiento ante la confusión e intentos de engaño a los que se enfrentan cientos de miles de personas interesadas en el proceso de regularización extraordinaria iniciado por el Gobierno.

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Praga.- Estudiantes checos participaron este miércoles en una marcha contra la propuesta de ley del gobierno de la República Checa para el cambio en la financiación de los medios de comunicación de servicio público.

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Moscú.- Partidarios del Partido Comunista Ruso celebran este miércoles el 154 aniversario del nacimiento de Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido como Lenin, quien fue un revolucionario, político y teórico político ruso.

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Latrun (Israel).- Decenas de personas han visitado este miércoles el Museo Yad La-Shirion en Latrun con motivo del 78.º aniversario de la independencia de Israel.

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Bangkok.- El templo budista Wat Thong de Bangkok lleva años aplicando el plan «Buddho Zero Waste», un programa para la gestión responsable de residuos que anima a los devotos budistas a recolectar y donar residuos valiosos que más tarde se convierten en fertilizante o se reutilizan para fabricar nuevos productos, y que este miércoles conmemora el Día de la Tierra, fecha dedicada a mostrar compromiso con el cuidado del medio ambiente.

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Phuket (Tailandia).- Un centro de rescate de Tailandia busca voluntarios para cuidar a un delfín hembra que fue hallada con algunas heridas y síntomas de deshidratación en una playa de la turística isla de Phuket.

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Rangún.- Este miércoles se celebra el Día Mundial de la Tierra 2026, una fecha que, bajo el lema «Nuestro poder, nuestro planeta», está dedicada a sensibilizar y promover la responsabilidad en materia de sostenibilidad ambiental.

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Tegucigalpa.- Honduras conmemora este miércoles el Día de la Tierra sumida en una «emergencia» por los incendios forestales y un clima cada vez más impredecible que amenaza la seguridad alimentaria y el acceso al agua, por lo que expertos reclaman medidas de adaptación y más protección para los ambientalistas tras 111 asesinatos desde 2015.

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Múnich (Alemania).- La compañía KNDS inauguró en Múnich una nueva línea de producción del vehículo blindado BOXER, con la que prevé aumentar de forma significativa las entregas a la Bundeswehr y a ejércitos aliados.

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Pekín.- Pekín acoge desde el próximo viernes 24 de abril hasta el 3 de mayo la Exposición Internacional del Automóvil.

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Barcelona.- A pocas horas de vivir «emocionada» su primer Sant Jordi en Barcelona, la Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, ha hecho hoy miércoles una defensa del arte y la literatura en esta época «oscura», porque ayudan a las personas a ser «más sensibles», a colocarlas «en el lugar de la vida y no en el de la muerte».

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Argel.- El Palacio de Exposiciones de los Pinos Marítimos (SAFEX) de Argel acoge este miércoles la clausura de la novena edición de la feria «Texstyle-Expo», un evento que ha reunido a unos 200 expositores internacionales y argelinos del sector textil, la confección, el cuero y los equipamientos.

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Madrid.- Alejandro Davidovich regresa a la competición después de tres semanas de baja por una lesión abdominal para disputar el Masters 1000 de Madrid, donde es uno de los principales reclamos entre los jugadores españoles, como Rafa Jódar, al que elogia por su talento y a quien augura un buen futuro «si hace las cosas bien».

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Madrid (España).- El Real Madrid ha regresado este miércoles a los entrenamientos, tras su victoria de este martes ante el Alavés y pensando en el Real Betis, al que se medirán este viernes en el estadio de La Cartuja en partido correspondiente al trigésima segunda jornada de Liga.

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rci/EFE

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