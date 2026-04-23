Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 23 abr (EFE).-

Islamabad.- Pakistán aseguró este jueves que mantiene «todo el esfuerzo posible, a todos los niveles» para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán prevista en Islamabad.

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Berlín.- Reza Pahlaví, heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, pidió este jueves la reanudación de lo que calificó de «intervención humanitaria» de EE. UU. en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro a un régimen en Teherán con el que, a su juicio, no tiene sentido negociar. Por otro lado, un individuo fue arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Pahlaví durante su visita a Berlín.

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Buenos Aires (Argentina)- El Ejecutivo del presidente Javier Milei retiró este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina) con el fin de «garantizar la seguridad nacional», afirmó el secretario de Comunicación, Javier Lanari, a través de la red social X.

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Jerusalén.- Diplomáticos y miembros de la Knéset visitaron este jueves el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, donde más de 150 viviendas están bajo órdenes de demolición emitidas por Israel; de las cuales, al menos nueve ya han sido derribadas.

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Madrid.- El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha reconocido que la posición que defiende el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la soberanía del Peñón no la considera «simpática», pero esa discrepancia de España está recogida en el acuerdo sobre Gibraltar como lo está la posición británica.

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Pekín.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró este jueves en Pekín que ha venido a «ofrecer» Galicia como un lugar propicio para la inversión, especialmente en el ámbito de la automoción, después de mantener una reunión con directivos de la firma china SAIC Motor.

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Montauban (Francia).- Francia rindió homenaje este jueves a Florian Montorio, soldado francés del 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, fallecido en Líbano el pasado 18 de abril, en una ceremonia en esa ciudad.

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Bratislava.- El suministro de petróleo ruso a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, se reanudó la madrugada de este jueves tras tres meses de interrupción por los daños causado a la infraestructura por un ataque ruso en el marco de la guerra en Ucrania.

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Pekín.- La multinacional china Zhejiang Geely Holding Group, dedicada al sector de los automóviles, ha celebrado este jueves en Pekín una conferencia en la que ha participado el vicepresidente senior de la compañía, Victor Yang Xueliang.

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Poissy (Francia).- Decenas de personas protestaron este jueves durante una jornada de huelga en respuesta a la convocatoria de varios sindicatos (CGT, UNSA y Sud) tras el anuncio del cese de la producción de automóviles en la planta de Stellantis en Poissy, un suburbio de París.

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La Haya (Países Bajos).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

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San Fernando de Henares (España).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy solo ha recordado haber enviado a su extesorero Luis Bárcenas el famoso mensaje de ‘Luis, sé fuerte’, pero porque «a lo largo de los últimos 15 años se publicaba todos los días, así que ese creo que sí», ha reconocido.

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San Fernando de Henares (España).- La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha declarado ante la Audiencia Nacional que nadie le informó acerca de una operación para obtener documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas, que desconoce y duda que fuera verdad. «Hasta dudo que eso fuera así, pero bueno, eso es una opinión personal», ha reiterado.

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Madrid.- Martiño Ramos Soto, el profesor español detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, ha ingresado en prisión este jueves tras ser extraditado.

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Alcalá de Henares (España).- México y España «son más que países hermanos», ha asegurado este jueves Felipe VI en su discurso tras entregar el premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio, cuya vida y trayectoria, ha dicho, recuerda que ambos países están unidos por «un afecto compartido que perdura en el tiempo».

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Toledo (España).- En medio de un proceso burocrático complejo y entre dificultades para conseguir citas y esquivando los fraudes, las personas migrantes afrontan con ilusión y esperanza el proceso de regularización extraordinaria, con el que buscan «normalizar sus vidas».

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Nueva York (Estados Unidos).- La fotógrafa estadounidense Carol Guzy, ganadora del World Press Photo of the Year 2026 por una imagen que documenta las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Nueva York, expresó este jueves a EFE que «es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados y en las calles de EE.UU. y observar cómo las familias se enfrentan a la desesperación y al miedo».

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Barcelona (España).- La escritora Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, ha atendido a sus seguidores este jueves en Barcelona, durante la diada de Sant Jordi, y ha firmado muchos de sus libros, entre ellos ‛Tinta y sangre’, una novela de 2010 publicada en español este 2026.

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Barcelona (España).- El cineasta Pedro Almodóvar ha sucumbido también al ‘efecto Sant Jordi’ y ha atendido a cientos de seguidores que han hecho largas colas para conseguir una firma del autor de ‘Amarga Navidad’.

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Bogotá.- El cantautor español Alejandro Sanz sorprendió a su colega italiana Laura Pausini al aparecer en el concierto que esta realizó este miércoles 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

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Lisboa.- El Quartel do Carmo en Lisboa, donde se consumó la caída de la dictadura salazarista en Portugal el 25 de abril de 1974 y ahora reconvertido en museo, abre sus puertas al público de forma gratuita de cara a la efemérides, atrayendo tanto a portugueses que buscan recordar su propia historia como a visitantes extranjeros. En este complejo, que parcialmente sigue sirviendo como oficina de la Guardia Nacional Republicana (GNR), fue donde Marcelo Caetano, sucesor del dictador António de Oliveira Salazar, pasó sus últimas horas antes de entregar el poder a los militares del Movimiento de las Fuerzas Armadas que con un golpe de Estado ponían fin a una dictadura que comenzó en 1926.

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Madrid.- La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), impulsada por David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, nace con el objetivo de hacer una defensa integral de sus derechos y luchar por la mejora de sus condiciones profesionales y personales, situando al colectivo en el centro del ecosistema del fútbol.

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Lezama (España).- Entrenamiento del Athletic Club este jueves antes de su partido del próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid.

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Barcelona (España).- El lateral Joao Cancelo, que en el partido frente al Celta (1-0) fue sustituido por unas molestias en el minuto 20, se ha entrenado con normalidad en la sesión de recuperación que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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Málaga (España).- Chris Duarte, jugador internacional dominicano del Unicaja, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que sería “un sueño” jugar la próxima Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con República Dominicana y analiza el “buen momento” de su selección nacional, que tiene “mucho talento”.

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rci/EFE

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