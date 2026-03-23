Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 23 feb (EFE).-

Deir al Hatab (Cisjordania).- Al menos nueve palestinos resultaron heridos el domingo tras ser agredidos por un grupo de colonos en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus en el norte de Cisjordania ocupada, informó la MLRP, cuyos equipos atendieron a los heridos.

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Teherán.- Imágenes cedidas por la agencia iraní Tasnim, próxima a los Guardianes de la Revolución, que muestra lo que este medio describe como la «oleada 57 de lanzamiento de un ataque masivo por parte de la unidad de drones de las Fuerzas Terrestres de la CGRI contra posiciones y concentraciones separatistas en Erbil, Irak».

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Pekín.- El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, advirtió este lunes de que si se produce un «cierre continuado» del estrecho de Ormuz, las consecuencias serán «insoportables para todas las partes».

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este lunes con una caída del 3,48 % lastrado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado el alza en los precios del crudo.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,49 % en el cierre de este lunes, tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posterior amenaza de Irán sobre el cierre completo del estrecho de Ormuz.

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Nueva York.- Un grave accidente se registró en el aeropuerto internacional LaGuardia en Nueva York luego de que un avión de la aerolínea Air Canada colisionara con un vehículo durante su aterrizaje.

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Nuevo Taipéi (Taiwán).- El Gobierno taiwanés está considerando reactivar las centrales nucleares de Kuosheng y Maanshan ante las tensiones en Oriente Medio, que amenazan su suministro de gas natural licuado, y el rápido crecimiento de las industrias de la inteligencia artificial y los semiconductores, que están aumentando considerablemente la demanda de electricidad y elevando el riesgo de apagones.

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Srinagar (India).- Musulmanes chiítas de la India se reunieron este lunes para recaudar donaciones y ayuda humanitaria destinadas a la población civil afectada por el conflicto actual entre Irán, Israel y Estados Unidos.

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Madrid.- La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 625 kilos de metanfetamina que se almacenaba en un trastero de Arganda del Rey (Madrid) que llegaron a mediados de febrero en un avión procedente de México en un envío de 36 botes de aceite de coco.

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Madrid.- La Policía Nacional ha liberado a tres víctimas y detenido a once personas miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de mujeres procedentes de Sudamérica que trasladaban a España para obligarlas a ejercer la prostitución en viviendas y locales de Madrid, Castellón y Sevilla.

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Barcelona (España).- El salón Alimentaria ha abierto sus puertas este lunes para celebrar su quincuagésima edición, una feria que atrae a cerca de 110.000 visitantes y 1.200 empresas expositores internacionales del sector agroalimentario.

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Bali (Indonesia).- Turistas y residentes de la localidad indonesia de Bali compran ropa y otros productos para celebrar el Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado del Ramadán.

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Pekín.- Las autoridades chinas han identificado la robótica y la inteligencia artifical (IA) como ámbitos de interés estratégico para los próximos años.

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alm/EFE

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