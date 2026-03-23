Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 mar (16.00 GMT)

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Madrid, 23 mar (EFE).–

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

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Kiryat Shmona (Israel).- Un hombre resultó herido grave este lunes en una localidad del norte de Israel fronteriza con el Líbano tras recibir el impacto de metralla de un proyectil disparado supuestamente por Hizbulá desde el país vecino que cayó cerca de un autobús.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que está «agradecido» por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar a su Departamento de Guerra que posponga durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre Estado Unidos e Irán.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba e instó a organismos como Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de EE.UU.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha acudido este lunes a votar en Roma en el referéndum al que ha sometido su reforma de la Justicia y ha celebrado como «una buena noticia» la alta participación registrada.

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Teherán.- La agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, difundió este lunes imágenes que muestran un cartel de agradecimiento al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pegado una superficie blanca.

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Berlín.- La derrota contundente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en el estado federado de Renania Palatinado es un capítulo más de la larga agonía de la formación política parece haber perdido su contacto con sus bases tradicionales dentro de la clase trabajadora.

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Bruselas.- El presidente de Murcia (España), Fernando López Miras, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) que dé un «giro» para aumentar su inversión en capacidades de defensa y criticó que España vaya en «dirección contraria» a otros países europeos en esta materia, lo que «debilita» al país en un contexto incierto.

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Birkenhead (R. Unido).- Los precios mundiales del petróleo han superado los 110 dólares (95 euros) por barril a medida que se intensifica el conflicto en Oriente Medio.

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Belgrado.- Serbia aplicó este lunes recortes en el impuesto especial sobre los combustibles para contener la subida interna de los carburantes, después de que el precio mundial del petróleo superara los 110 dólares por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio.

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Bilbao (España).- Diego Mateos, experto energético y CEO de GESE Asesores Energéticos, advierte que la dependencia del gas extranjero, el cierre de nucleares y la apuesta exclusiva por renovables ponen en riesgo la estabilidad energética de Europa. Mateos asegura además que «la guerra está dañando infraestructuras que no se van a renovar en años», y que las medidas adoptadas por el Gobierno no están atajando el problema real, aunque son las correctas en una primera fase

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Nonthaburi (Tailandia).- Un total de 45 marcas líderes de los principales fabricantes de automóviles y motos del mundo participan en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok 2026, donde exhiben y presentan sus productos y tecnología automovilística, incluidos los nuevos vehículos eléctricos.

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Bangkok.- El precio de los alimentos frescos en Tailandia está aumentando considerablemente, especialmente los de la carne de cerdo, el pollo y los huevos, debido a los elevados costes del combustible, consecuencia conflicto actual en Oriente Medio, según datos del Departamento de Comercio Interior del país.

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Atenas.- El juicio principal por el accidente de trenes que hace tres años causó la muerte de 57 personas en Grecia ha comenzado este lunes en la ciudad de Larisa, en el centro del país, en medio de protestas por la falta de espacio en la sala.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca en una decisión más de su política de considerar al explorador como un héroe y acabar con las decisiones ‘woke’ de borrado de su papel en la historia y de retirar monumentos en su honor en todo el país.

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Quito.- Los glaciares de Ecuador continúan en una trayectoria de «pérdida sostenida», pese a que los datos más recientes muestran un aparente incremento en su superficie durante el último año, alertó este lunes la Fundación Ecociencia.

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Daca.- Continúan en Daca las celebraciones por el Eid al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

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Madrid.- Carmen Maura, a punto de estrenar ‘Calle Málaga’, asegura que Santiago Segura le causa «verdadera admiración», aunque ‘Torrente, presidente’ no sea su «tipo de película», al igual que le alegran los éxitos de ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar. «Es fenomenal porque creo que el cine español está dando un subidón», ha dicho a EFE.

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Valencia (España).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor “el virtuosismo, la personalidad artística y el compromiso social” del guitarrista valenciano Rafael Serrallet, ganador del premio Grammy Latino 2025 al Mejor Álbum Instrumental por ‘Y el canto de todas’.

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Pekín.- El diseñador francés Christophe Guillarme presentó este lunes su nueva colección durante la Semana de la Moda de Pekín, una de las principales citas del sector en China. La Semana de la Moda de Pekín se celebra del 17 al 23 de marzo de 2026.

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Madrid.- Rodrigo Cuevas completa su trilogía musical sobre el «placer» y, después de traducir en música el cortejo y la romería, entrega un ‘Manual de belleza’ con la ayuda de figuras como La Mala Rodríguez, Ana Belén o Massiel (en su vuelta a los estudios 20 años después) para reflejar muchas facetas de esta «cualidad».

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Ciudad de Panamá.- A sus 23 años, el panameño Emanuel José Ábrego, conocido en redes sociales como ´Flechaman´, se ha abierto paso en un deporte poco convencional: el «sign spinning», surgido de la técnica publicitaria urbana de realizar movimientos acrobáticos con carteles.

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Sevilla (España).- El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes por el Sevilla como entrenador del equipo, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey, anunció en un comunicado el club.

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rci/EFE

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