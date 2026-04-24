Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 de abril (15.00 GMT)

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Madrid, 24 abr (EFE).-

La Habana.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió este viernes en que la isla no aceptará la «paz mediante la fuerza imperialista» de EE.UU. y defendió las vías diplomáticas para «la cooperación y el arreglo pacífico de controversias».

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Nicosia.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó relevancia este viernes a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

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Nicosia.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió este viernes unidad en la OTAN así como «trabajar para reforzarla», con especial mención a la columna europea de la Alianza que, sostuvo, «debe ser complementaria a la estadounidense».

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Naciones Unidas.- El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU, cree que la organización necesita ser más pragmática y confía en su «visión de 360 grados» sobre los grandes desafíos globales para suceder a António Guterres a finales de este año.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios «capaces» y «leales» que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

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Tiro (Líbano).- Una semana después, los equipos de rescate aún buscan entre los escombros de cinco edificios colindantes que se vinieron completamente abajo minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, en la peor tragedia de la guerra para la histórica ciudad de Tiro, en el sur del Líbano.

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Moscú.- El Consejo de Administración del Banco de Rusia volvió a recortar el tipo de interés de referencia, tomando esta decisión por octava vez consecutiva. La reducción fue de nuevo de 50 puntos básicos, lo que situó el tipo en el 14,5 % anual.

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Peshawar (Pakistán).- Bajo el lema «Impulsados para acabar con la malaria. Ahora podemos. Ahora debemos», este 25 de abril se celebrará el Día Mundial contra la Malaria, una fecha dedicada a combatir la enfermedad y concienciar acerca del sufrimiento y los fallecidos.

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París.- Familiares y amigos despidieron este viernes a la actriz francesa Nathalie Baye durante su funeral en la iglesia de Saint-Sulpice, en París, una semana después de su fallecimiento a los 77 años.

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San Juan (Puerto Rico).- El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, ‘Olas de Luz’, el cual explicó en entrevista con EFE nació «del caos», un estado que a su juicio es necesario para «encontrar el pulso de la vida».

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Praga.- Aficionados a la historia vestidos con uniformes del Ejército de EE. UU. participaron este viernes en Praga en el Convoy de la Libertad, una recreación que recuerda la liberación del oeste checo del dominio nazi.

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Moscú.- El director general de la editorial Eksmo, la mayor de Rusia, ha sido detenido por un caso relacionado con la difusión de literatura LGTBI, algo penado en Rusia, informaron el martes medios locales.

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Sevilla (España).- El torero colombiano César Rincón ha anunciado hoy, en rueda de prensa celebrada en Sevilla, su intención de volver a los ruedos, a sus 60 años de edad, con la intención de «defender y reivindicar» la cultura taurina de su país, donde el próximo año las corridas de toros serán definitivamente prohibidas por decreto del gobierno de Gustavo Petro.

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Berlín.- Un empleado de DHL transportó este viernes paquetes desde una embarcación solar de reparto por el río Spree hasta una taquilla en Berlín, donde la empresa amplía su servicio de distribución fluvial.

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Meknes (Marruecos).- Varias personas visitaron este viernes los puestos de ovejas de la 18.ª Feria Agrícola Internacional de Marruecos (SIAM), que se celebra en Meknes con presencia de expositores del sector agropecuario.

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Majadahonda (España).- David Hancko y Alexander Sorloth, futbolistas del Atlético de Madrid, se ejercitaron este viernes con el grupo en el último entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Athletic Club y el atacante noruego podría estar estar ya disponible y dentro de la convocatoria para el encuentro con el conjunto bilbaíno, pero no el defensa eslovaco, que sigue en «fase de recuperación».

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lgs/EFE

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