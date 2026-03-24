Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 feb (16.00 GMT)

11 minutos

Madrid, 24 feb (EFE).-

Haris (Cisjordania).- Un misil de origen iraní impactó hoy en la aldea de Haris, en Cisjordania, cerca de Salfit.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El Comando Central de Estados Unidos informó este martes a través de su cuenta de X que el portaviones USS Abraham Lincoln continúa con sus maniobras aéreas en el marco de la Operación Furia Épica.

(Vídeo)(Foto)

Sur del Líbano.- En los últimos días, Israel ha seguido bombardeando puentes en el sur del Líbano, lo que amenaza con dejar incomunicada toda la región fronteriza en medio de los combates con el grupo chií Hizbulá y sin más ojos externos en la zona que la misión de paz de la ONU (FINUL).

(Vídeo)(Foto)

Noida (India).- Ciudadanos indios hacen cola este martes para rellenar sus bombonas vacías de gas licuado de petróleo (GLP) en medio del estancamiento de los envíos procedentes del Golfo, provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que está causando interrupciones generalizadas en el suministro de GLP en todo el país.

(Vídeo)(Foto)

Dakar.- La embarcación Karmol LNGT Africa, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), se encuentra amarrada este martes en la bahía de Dakar para continuar con el suministro del 21 % de la demanda eléctrica de Senegal, labor que desempeña ininterrumpidamente desde 2019.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, criticó este martes la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues calificó los ataques contra el país persa de «guerra ilegal» e «innecesaria».

(Vídeo)(Foto)

Skopje.- El Gobierno de Macedonia del Norte ha reducido el IVA de los combustibles del 18 % al 10 % ante el aumento de los precios mundiales del crudo, impulsado por la guerra en Oriente Medio, mientras que la comisión reguladora ha fijado nuevas tarifas en función de esta medida, en vigor desde este martes y sujetas a posibles ajustes.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El número de muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 68 tras el hallazgo sin vida este martes de dos de los cuatro desaparecidos, informó el alcalde de ese municipio, Luis Emilio Bustos.

(Vídeo)(Foto)

Copenhague.- El 29,8 % de los daneses había votado en las elecciones generales de este martes a las 11.00 GMT, una décima menos que en los anteriores comicios de 2022, según un estudio realizado por la agencia Ritzau en colegios electorales de todo el país.

(Vídeo)(Foto)

París.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, subrayó este martes ante la OCDE su compromiso en la lucha contra la corrupción, que denunció como «un impuesto invisible» y aseguró que para su país aplicar los principios de integridad «es un principio de gobernanza».

(Vídeo)(Foto)

Dubái.- Las bolsas de todo el mundo fluctuaron tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

(Vídeo)(Foto)

Schwedt (Alemania).- El alza del petróleo, que volvió a superar los 103 dólares por barril este 24 de marzo, acentúa la presión sobre Alemania, donde la refinería PCK de Schwedt es clave para el suministro de carburantes en Berlín y Brandeburgo.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- El Foro de Boao para Asia, conocido como el ‘Davos asiático’, comenzó este martes en la provincia meridional china de Hainan con la publicación de un informe que prevé un crecimiento del 4,5 % para la región en 2026.

(Vídeo)(Foto)

Karachi (Pakistán).- La Bolsa de Pakistán abrió con fuerza el lunes, y el índice KSE-100 subió 942 puntos hasta situarse en 153 682 , a pesar de alcanzar un máximo intradiario por encima de los 157.000 puntos, la recogida de beneficios redujo las ganancias, mientras que los sólidos volúmenes de negociación pusieron de manifiesto el interés sostenido de los inversores y un optimismo cauteloso.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- La tecnológica Anthropic anunció una nueva capacidad para su modelo de inteligencia artificial (IA), Claude, que permite al sistema interactuar directamente con la interfaz del ordenador del usuario para completar tareas complejas.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- Argentina inició este martes una jornada de movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983) a 50 años de su inicio.

(Vídeo)(Foto)

Guayaquil (Ecuador).- El reloj marcó las 23:00 (5.00 GMT) y las calles de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se vaciaron casi por completo, dando inicio a la novena noche de toque de queda que rige en cuatro provincias del país con altos índices de criminalidad y violencia, en la que los controles apenas registraron detenciones.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo escuchó este martes al líder de Se Acabó la Fiesta, el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, en el marco del proceso para decidir si se le debe retirar la inmunidad parlamentaria por la investigación en su contra en el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

(Vídeo)(Foto)

Bucarest.- Las Policías rumana y búlgara se han incautado de 1,2 millones de euros y han detenido a cinco miembros de una banda de falsificación de moneda que producía billetes falsos en un taller en Rumanía y los enviaba a Bulgaria, país que introdujo la moneda única el pasado 1 de enero, informaron este martes las autoridades.

(Vídeo)(Foto)

Praga.- Decenas de personas han sido detenidas este martes en la República Checa por sospecha de haber participado en el amaño de apuestas en partidos de la primera división y de categorías juveniles de fútbol, en una de las mayores operaciones contra la corrupción en el deporte en este país.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presentó este martes una iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, aumentar las sanciones y unificar los protocolos de investigación.

(Vídeo)(Foto)

Uvira (R. Democrática del Congo).- Al menos 33.000 refugiados congoleños que huyeron del conflicto del este de la República Democrática del Congo (RDC) a Burundi el mes pasado han regresado tras la reapertura de la frontera entre ambos países el 23 de febrero, informó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

(Vídeo)(Foto)

Peshawar (Pakistán).- Pakistán es el quinto país del mundo con mayor carga de tuberculosis (TB), con más de 669.000 personas afectadas al año y aproximadamente 1.800 nuevos casos diarios. Esta enfermedad causa más de 51.000 muertes al año en el país, unas 140 diarias.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- Un equipo de astrónomos ha observado la formación de dos planetas en el disco que hay alrededor de una estrella joven llamada WISPIT 2, informó este martes el Observatorio Europeo Austral (ESO).

(Vídeo)(Foto)

Washington.- La agencia espacial estadounidense NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

(Vídeo)(Foto)

Barcelona.- La Sagrada Familia batió su récord de visitantes en 2025 con 4.877.567 millones, cerca de un 1 % más que en el año anterior, entre los cuales destacan los turistas de Estados Unidos, que representan más del 15 %, seguidos por los del resto de España, China y Francia.

(Vídeo)(Foto)

Barcelona.- Barcelona acoge desde este martes una nueva pieza de Doménikos Theotokópoulos, El Greco, recientemente adquirida por la Colección Casacuberta Marsans, que se mostrará al público en el Hospital de Sant Sever, ampliando así la presencia del pintor en la ciudad.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El museo Reina Sofía presenta ‘La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano’ e inaugura un ciclo de intervenciones que consisten en yuxtaponer un equivalente al Guernica de otro tiempo o ámbito geopolítico, contextualizado por un trabajo académico de historia del arte como marco interpretativo.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- Los emblemáticos cerezos en flor de Washington, D.C están cerca de alcanzar su máximo esplendor, ofreciendo un espectáculo natural que cada primavera atrae a miles de visitantes a la capital estadounidense.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- Ciudadanos de la capital rusa disfrutan del tiempo soleado y temperaturas inusualmente cálidas en el centro de Moscú este 24 de marzo de 2026, donde los termómetros han alcanzado cerca de los 15 grados centígrados.

(Vídeo)(Foto)

Roma.- Italia inauguró este martes las celebraciones por el centenario del nacimiento del dramaturgo y Premio Nobel de Literatura Dario Fo con un programa especial de espectáculos que llegará a medio mundo, también a teatros de España y América Latina.

(Vídeo)(Foto)

Orlando (EE.UU.).- El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, cerró este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años más un tercero opcional y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco, según anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

(Vídeo)(Foto)

Las Rozas (Madrid).- La selección española de fútbol ha iniciado este martes la preparación de sus dos próximos amistosos de cara al Mundial 2026: ante Serbia el 27 de marzo, y el 31 de este mes ante Egipto.

(Vídeo)(Foto)

Sant Joan Despí (Barcelona).- El primer equipo del FC Barcelona ha vuelto a los entrenamientos este martes sin los internacionales y con la novedad de Alejandro Balde, quien ha realizado trabajo con balón sobre el césped.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- La jugadora Carolina Marín recibirá un homenaje por su trayectoria deportiva el próximo 12 de abril en Huelva en la jornada de clausura de los Europeos de bádminton, en los que podría reaparecer después de la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos de París el 4 de agosto de 2024.

(Vídeo)(Foto)

Herzogenaurach (Alemania).- La selección alemana de fútbol ha iniciado este martes sus entrenamientos en Herzogenaurach para preparar los próximos encuentros amistosos frente a Suiza, el día 27 en Basilea, y ante Ghana, el 30 de marzo en Stuttgart.

(Vídeo)(Foto)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.