Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 feb (16.00 GMT)

10 minutos

Madrid, 26 feb (EFE).-

Bruselas.- La inversión para «difundir» la inteligencia artificial en Europa está aumentando la productividad del continente, que «no se está quedando rezagado» en este aspecto y no está provocando por ahora las «temidas olas de despidos», según ha explicado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Londres.- El director australiano Baz Luhrmann repite con el universo de Elvis Presley con su nuevo proyecto, ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, que recopila archivos inéditos del cantante y permite revivir en el presente un concierto del «rey del rock» sin la ayuda de inteligencia artificial (IA), según cuenta en una entrevista con EFE.

Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado este jueves que los «esfuerzos» de la institución a través de su política monetaria «han sido efectivos» para bajar la inflación, aunque ha puntualizado que los ciudadanos perciben que los precios suben «más rápido» de lo que sugieren los datos, lo que tiene implicaciones en las decisiones económicas.

Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sugirió de nuevo este jueves que seguirá al frente de la institución monetaria hasta que acabe su mandato en octubre de 2027, porque es el tiempo que necesita para «cumplir y consolidar» su «misión» en el banco.

Járkov (Ucrania).- Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov.

Londres.- El borrador del tratado que define el estatus de Gibraltar tras el Brexit protegerá la soberanía del Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará su futuro económico, señaló este jueves el Ministerio de Exteriores, y subrayó que el compromiso de Londres con la Roca es «inquebrantable».

Barcelona.- El actor El actor sueco Alexander Skarsgård protagoniza la película ‘Pillion’, una comedia que explora la relación entre un chico introvertido y el carismático líder de una banda de moteros y cuenta «una historia sadomasoquista con elementos de ternura y algo de humor y momentos incómodos».

Almería (España).- El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % de la Unión Deportiva Almería, que es tercero en la tabla de la Liga Hypermotion.

Madrid.- El corredor keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico y explusmarquista de maratón, comenzará este año su reto Eliud’s Running World, basado en correr siete maratones en siete continentes, según anunció este jueves en Madrid, donde recordó que su objetivo es «dejar huella en cada continente» para «inspirar a la gente a moverse, crear movimiento».

Quito.- El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada «tasa de seguridad», un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

Ginebra.- Las delegaciones de Irán y Estados Unidos que se encuentran en Ginebra para negociar sobre restricciones al programa nuclear del primero concluyeron la primera parte de sus trabajos y han decidido hacer una pausa antes de reanudar las reuniones más tarde.

Hangzhou (China).- Un espectáculo de robots sorprendió este jueves en la ciudad china de Hangzhou al canciller alemán, Friedrich Merz, donde el mandatario comprobó los avances del gigante asiático en el campo de los robots humanoides.

Gorton y Denton (R. Unido).- Las elecciones parciales en la una circunscripción electoral de Gorton y Denton, en el Gran Mánchester, transcurren este jueves con normalidad.

Jerusalén.- Israel firmó este jueves con India 16 memorandos de entendimiento para su cooperación bilateral en diversos ámbitos bajo el auspicio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su homólogo indio, Narendra Modi.

Buenos Aires.- Una docena de ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves tras ingresar a la escalinata de acceso al Congreso argentino en protesta contra el proyecto de reforma de la ley de glaciares, impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei y que en unas horas se debatirá en el Senado.

Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance dijo ayer miércoles que aún no se saben muchos detalles sobre la muerte de cuatro personas en un operativo en aguas de Cuba y espera que la Casa Blanca dé más información sobre los hechos.

Moscú.- Rusia y Bielorrusia consideran de importancia vital profundizar las relaciones de alianza y asociación estratégica de cara a las actuales tensiones internacionales, fundamentalmente en sus fronteras occidentales, declaró hoy el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Gaza.- Entierro del palestino Hani Abu Jriban, de 41 años, muerto en Gaza en un ataque israelí este jueves lanzados contra el norte y sur de la Franja de Gaza, en el que al menos tres palestinos murieron.

Miami (EE.UU.).- Miami podría situarse entre las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que promete transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión vehicular en Estados Unidos.

Castries (EE.UU.).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó ayer miércoles a los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) a colaborar en la recuperación de Venezuela y en la lucha contra el crimen transnacional en la región.

Castries (EE.UU.).- El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó ayer miércoles que el pueblo de Cuba está sufriendo más que en cualquier otro momento de su historia reciente, al describir el actual escenario como “el peor clima económico que han enfrentado”.

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ayer miércoles que su país responderá «en consecuencia» una vez disponga de todos los detalles sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

Bogotá.- Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las FARC en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto.

Ginebra.- Los equipos negociadores de Kiev y Washington han comenzado su reunión de este jueves en Ginebra, que estará centrada en el acuerdo económico con el que Ucrania aspira a asegurarse inversiones estadounidenses para su reconstrucción en un escenario de posguerra.

San Juan.- ‘Esta Isla’, película puertorriqueña pionera en ganar el John Cassavete Award del 2026 Film Independent Spirit Award, plasma el impacto que tienen el narcotráfico y la lacra de las armas en la vida de los jóvenes de Puerto Rico, donde llega a la gran pantalla el 19 de marzo.

París.- Una decena de fotografías de España tomadas a finales del siglo XIX y coloreadas a mano en París hace unos 150 años se exponen por primera vez desde que fueron archivadas a partir de este jueves, en una galería de la capital francesa.

Cagliari (Italia).- La española Juana Rivas declaró este jueves ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) que su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”: “Los dos me decían que iban a morir”.

Cagliari (Italia).- El hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri, Gabriel, acusó este jueves a su padre de hacerle vivir «un infierno» en el que temió por su vida y por la de su hermano menor, al declarar ante el tribunal de la ciudad italiana de Cagliari.

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recibido en Palacio de la Moncloa a la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, cofundadora y presidenta ejecutiva del Malala Fund. En el encuentro, según Moncloa, Sánchez le ha trasladado su agradecimiento por sus años de activismo por los derechos de las mujeres y las niñas.

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas capturaron este jueves a cuatro de los 23 reos que se fugaron del penal de Ixtapa, Puerto Vallarta, en Jalisco (oeste), en el marco de los hechos violentos registrados este domingo tras el operativo militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Berlín.- El juicio sobre el atentado islamista del año pasado en Berlín en el que un español sufrió heridas graves quedó este jueves visto para sentencia, tras unos alegatos finales en los que la fiscalía pidió la cadena perpetua, la acusación particular solicitó un castigo de hasta 15 años y la defensa reclamó una pena de siete años.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este jueves a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Fútbol 2026, a la vez que remarcó que «México está de moda» y listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales pese a la reciente ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves la entrega de 1.550 ambulancias para los municipios del país y afirmó que las delegaciones de los equipos básicos de salud de todo el territorio tendrán una reunión en Bogotá.

