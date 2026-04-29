Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 29 abr (EFE).-

Seúl.- Un tribunal surcoreano amplió este miércoles a siete años de cárcel la condena por obstrucción de la justicia contra el expresidente Yoon Suk-yeol, en un caso relacionado con su fallida imposición de la ley marcial a finales de 2024, que ya le costó la cadena perpetua en otro proceso judicial.

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Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio a raíz del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán «podrían prolongarse meses o incluso años» e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada.

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Tokio.- La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) introducirá de manera experimental desde principios de mayo y durante un periodo de dos años robots humanoides para realizar funciones de carga y descarga de maletas en el aeropuerto de Haneda (Tokio).

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Hanói.- Letreros en Hanói anuncian la celebración del Día de la Reunificación, festividad que tendrá lugar el día 30 de abril y que marca el fin de la Guerra de Vietnam en 1975.

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Madrid.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha indicado que el 25 % de los fondos que gestiona esta entidad se dedica a las ciudades, una apuesta por convertirlas «en lugares habitables donde las ideas, las oportunidades y los sueños de las personas puedan prosperar».

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Madrid.- El presidente y CEO de Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu, ha asegurado que ​aunque la base del avión de entrenamiento Saeta II ​cuente con tecnología turca, su evolución y desarrollo será español, por el mantenimiento que coordinará Airbus, con capacidad de aplicar modificaciones según las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas.

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Tokio.- Japón celebró este miércoles su manifestación anual del Primero de Mayo en Tokio a la que acudió la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

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Ciudad del Vaticano.- El papa recordó este miércoles durante la audiencia general su reciente viaje a África para llevar «un mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional.

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Madrid.- Treinta y tres años después, ‘La casa de los espíritus’, la obra magna de Isabel Allende, regresa a las pantallas adaptada en una serie que revive el realismo mágico y las transformaciones políticas y sociales de América Latina del pasado siglo, que aún resuenan.

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Madrid.- El previsible éxito de ‘El diablo viste de Prada 2’, un par de conciertos de John Lennon y Yoko Ono, y ‘Resurrection’, del cineasta chino Bi Gan, son algunos de los estrenos de esta semana, que se vuelven a dividir entre miércoles, jueves y viernes.

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Logroño.- El miembro de la Real Academia Española (RAE) y director del Corpus del Español del siglo XXI, Guillermo Rojo, ha considerado que existen otras formas de hablar español en los países hispanohablantes y, aunque son diferentes a las del país originario, que es España, todas son «igualmente dignas, elegantes y defendibles».

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Daca.- Bangladés espera durante las próximas 96 horas lluvias intensas o muy intensas en todo el país, según el departamento meteorológico que también ha advertido de posibles encharcamientos temporales en las zonas bajas.

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alm/EFE

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