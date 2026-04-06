Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 de abril (16.00 GMT)

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Madrid, 6 abr (EFE).-

Beirut.- El número de muertos en un ataque ocurrido el domingo a escasos cientos de metros del principal hospital público a las afueras de Beirut se elevó a cinco y el de heridos a 52, en el peor bombardeo contra una zona capitalina no afectada por las órdenes de evacuación israelíes.

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Jerusalén.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que los cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh (suroeste de Irán), en una operación que, según dijo, ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

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Gaza.- Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.

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Nablus.- A primera hora del día, colonos israelíes incendiaron una casa, dos tiendas de campaña y tres vehículos, y agredieron a palestinos en la localidad de Al-Lubban Ash-Sharqiya.

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Tel Aviv.- La quinta andanada de misiles iraníes de este lunes ha dejado numerosos daños y al menos un herido moderado en Ramat Gan, localidad del área metropolitana de Tel Aviv, según informó el servicio israelí de emergencias Magen David Adom (MDA).

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Washington.- Estados Unidos difundió nuevas imágenes en las que se observan ataques contra objetivos militares en Irán, en el marco de la Operación Epic Fury, una campaña que busca debilitar las capacidades militares del país persa tras varias semanas de ofensiva en la región.

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Skopie.- Estudiantes de origen albanés de la Facultad de Derecho protestaron este lunes en Skopie contra el Gobierno macedonio por no poder realizar el examen de acceso a la abogacía en lengua albanesa.

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Pekín.- Residentes de la capital china disfrutaron este lunes del feriado por la festividad del Qingming en la que millones de chinos honran a sus ancestros.

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Sodegaura (Japón).- Las reservas nacionales de petróleo de Japón equivalen a 232 días de suministro de acuerdo con los datos publicados por la Agencia de Recursos Naturales y Energía del país este lunes.

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Chiang Mai (Tailandia).- La ciudad tailandesa de Chiang Mai se encuentra este lunes entre las más contaminadas del mundo, tras haber llegado al primer puesto durante la semana pasada.

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Daca.- Ciudadanos de Daca preparan este lunes obras de arte para el Año Nuevo bengalí, también conocido como Pahela Baishakh, que se celebra el próximo 14 de abril.

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Madrid.- El Real Madrid ultima su preparación para el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que disputa, este martes, ante el Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu.

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Madrid.- Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, afirmó este lunes en rueda de prensa que futbolísticamente no pudo conectar con su anterior entrenador, Xabi Alonso, y aseguró que con Álvaro Arbeloa tiene una «conexión especial».

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este lunes en rueda de prensa sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Mbappé en el once y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que «sabe perfectamente» lo que es y representa el club blanco.

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lgs/EFE

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