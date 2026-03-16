Amy Madigan se lleva el Óscar por su aterradora tía Gladys

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Amy Madigan consiguió su primera nominación al Óscar hace 40 años y admite abiertamente que nunca pensó que volvería a estar en la pugna por los Premios de la Academia.

Pero su aclamada interpretación de una malvada tía experta en vudú en la exitosa película de terror «La hora de la desaparición» la ha convertido en una estrella de TikTok. Y, este domingo, en la ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto.

Madigan, de 75 años, se impuso a un nutrido grupo de candidatas que incluía a Teyana Taylor («Una batalla tras otra»), Wunmi Mosaku («Pecadores») y las estrellas de «Valor sentimental» Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

También contravino la tendencia de que las cintas de terror queden por fuera de la mayor gala de Hollywood.

«Estoy muy abrumada», dijo Madigan a la audiencia al recibir el galardón, y agradeció al director Zach Cregger por escribirle «un papel soñado»

En «La hora de la desaparición», que recaudó 270 millones de dólares en la taquilla global, la actriz interpreta a Gladys, la enigmática tía de un niño cuyos compañeritos de clase desaparecen una noche, exactamente a la misma hora.

El misterio desconcierta a una maestra (Julia Garner), quien intenta acercarse al niño, el único que no desapareció, pero quien huye de ella por temor a que su tía continúe maltratando a sus padres, a quienes mantiene en una suerte de hechizo.

Mientras familias y maestros lidian con la ausencia, Gladys utiliza rituales vudú para drenar a las personas que la rodean y alimentarse de su energía para mantenerse con vida.

Cada vez que quiebra una vara, convierte en zombis a niños y adultos.

Su maquillaje macabro y su peluca rojo encendido acentúan su particular «look»: una especie de guasón que se ha vuelto viral en las redes.

En los días previos a los Premios de la Academia, Madigan no despuntaba como favorita, pero al vencer en los premios de la Crítica y del Sindicato de Actores, la actriz ganó ímpetu, y su nombre subió en los pronósticos que daban a Teyana Taylor en primer lugar.

«¿Pensabas que la tía Gladys acabaría aquí, en los Óscar?», declaró a Variety antes de la gala.

«No. No por una cuestión de calidad, sino por los prejuicios hacia el género. Pero me ha encantado equivocarme en esto», comentó.

Es el mayor honor en la larga carrera de Madigan, que cuenta con docenas de créditos en cine y televisión, además de múltiples apariciones en los escenarios.

– «Una sorpresa total» –

Madigan nació en Chicago el 11 de septiembre de 1950. Su padre era periodista y su madre trabajaba como asistente administrativa y hacía teatro comunitario en su tiempo libre.

Su amor por la interpretación floreció en las obras de teatro de la escuela.

Tras la universidad, se mudó a Los Ángeles, donde actuó como cantante de rock y estudió en el prestigioso Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Pequeños papeles en televisión la llevaron a debutar en la gran pantalla con «Love Child» (1982), junto a Beau Bridges, papel por el que fue nominada a un Globo de Oro.

Y así comenzó su carrera.

Al año siguiente, se casó con su compañero de profesión Ed Harris, con quien tiene una hija.

Han sido una de las parejas más queridas de Hollywood durante cuatro décadas y han trabajado juntos en múltiples proyectos, entre ellos «En un lugar del corazón», «Pollock» y «Desapareció una noche».

Su primera nominación al Óscar llegó en 1986 por el drama «Dos veces en la vida», en el que interpretó a una mujer que sufría en un matrimonio difícil. «La primera vez fue una sorpresa total», confesó a Variety.

– Televisión, cine y teatro –

El currículo de Madigan incluye desde su papel como la esposa del personaje de Kevin Costner en el clásico del béisbol de 1989 «El campo de los sueños», hasta ser el interés romántico de John Candy ese mismo año en la comedia «Tío Buck al rescate».

Ha aparecido en series de televisión populares como «Grey’s Anatomy», «How to Get Away with Murder» y «Frasier».

En el teatro, debutó en Broadway en 1992 interpretando a Stella en «Un tranvía llamado deseo», junto a Jessica Lange y Alec Baldwin.

También ha actuado en Los Ángeles, y ha dirigido varias producciones.

Ha hablado de la dificultad de encontrar papeles interesantes en sus últimos años. «Mi marido trabaja mucho más que yo», dijo a Los Angeles Times en 2015.

Pero la mayoría de sus papeles han puesto de relieve una determinación férrea que es propia de Madigan.

Sobre la tía Gladys, declaró a Deadline: «Es una mujer que sabe lo que tiene que hacer, y lo hace».

Entre sus próximos proyectos se encuentra el suspenso de Apple «Sponsor», en el que compartirá pantalla con Jason Segel.

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