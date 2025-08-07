Análisis de MSF concluye que centros de GHF en Gaza son sitios de «asesinatos orquestados»
Jerusalén, 7 ago (EFE).- Una nueva investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicada este jueves concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) son lugares de «asesinatos orquestados y deshumanización» y deberían ser cerrados.
A través de datos médicos y testimonios de pacientes y de profesionales recogidos en dos clínicas de MSF en la Franja de Gaza, la organización señala «la violencia selectiva e indiscriminada por parte de las fuerzas israelíes y contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos» en los centros de este grupo, autorizado por Israel para distribuir comida en la Franja.
Por ello, MSF pide el fin de este sistema de reparto de ayuda, que se devuelva la gestión a la ONU y llama a los gobiernos de todo el mundo, especialmente al de Estados Unidos, a que dejen de financiar y apoyar a la GHF. EFE
ime/jdg/jrh