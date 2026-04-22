Ana Redondo ante el C.Europa: España quiere seguir liderando las políticas de igualdad

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París, 22 abr (EFE).- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, reivindicó este miércoles el liderazgo de España en la acción por la igualdad de mujeres y hombres ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y subrayó su voluntad de mantener esa posición de vanguardia con el desarrollo del pacto de Estado.

«Queremos seguir liderando», subrayó Redondo en un discurso durante un debate en la APCE sobre la promoción y la implementación de la Convención de Estambul, concebida para prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y que exige a los países que la han ratificado como España que adopten leyes, políticas y servicios para minimizarla.

La ministra española que señaló que España es el cuarto país en igualdad en Europa, según un índice que evalúa esa variable, subrayó el terreno recorrido por el país en el último medio siglo para llegar a esa posición, y en particular se centró en los dos pactos de Estado, de 2017 y de 2025, en los que se han asentado las políticas de los últimos años.

Destacó como «clave» para esos pactos el «consenso» con el que se adoptaron, el primero por unanimidad de los partidos con representación parlamentaria, y el segundo «con todas las fuerzas políticas, salvo la extrema derecha».

Explicó que el de 2025 se articula en torno a la acción contra tres formas de violencia contra las mujeres, empezando por la violencia vicaria, que va a ser objeto de una legislación que fije penas específicas para esos delitos.

Sobre la «violencia digital», que «llega al bolsillo y a la mente sobre todo de nuestros jóvenes» a través de los dispositivos digitales, advirtió de que se está propagando «una pornografía violenta y machista» que «se está normalizando entre nuestros jóvenes y nuestras chicas», razón que a su parecer justifica que se prohíban las redes sociales a los adolescentes.

Por último, se refirió a la «violencia económica contra las mujeres» y el dispositivo para que el Estado adelante el dinero de las pensiones alimenticias que «generalmente» los hombres se niegan a pagar cuando se produce una separación en una pareja.

La titular de Igualdad subrayó su voluntad de seguir adoptando las 461 medidas del pacto de Estado de 2025 contra la violencia de género para «hacer frente a una cultura de la dominación» y pasar a una «cultura del consentimiento» en las relaciones sociales, que es la base de la ley conocida como del «sólo sí es sí».

Una ley sobre la que consideró que se enfrenta al reto de los tribunales «para que no se cuestione sistemáticamente la voz y la palabra de las mujeres».

Redondo manifestó su apoyo al trabajo del Consejo de Europa en este tema y su voluntad de implicarse en el esfuerzo: «Hay que seguir adelante porque la violencia no tiene futuro. La guerra no tiene futuro. El futuro es democrático, es igualdad y es derechos humanos».

En el mismo debate ante la APCE, la diputada del Partido Popular Belén Hoyo criticó «el sectarismo» y «la incompetencia técnica» del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley del «sólo sí es sí» a la vista del balance de las sentencias a que ha dado lugar con reducción de penas de agresores sexuales y excarcelaciones.

«Su desarrollo ha sido un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas», destacó Hoyo, que añadió que «las buenas intenciones no son suficientes si no van acompañadas de leyes bien hechas».

Durante su paso por el Consejo de Europa, la ministra Redondo tiene programada una entrevista con su comisario europeo de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, y un encuentro con la presidenta de la APCE, Petra Bayr. EFE

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