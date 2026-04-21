Analistas privados mantienen en 1,4 % estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- Analistas privados mantuvieron en 1,4 % su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México difundida este martes.

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 36 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,8 %, previsto por BBVA, Bankaool y Banorte.

En contraste, solo Banca Mifel proyectó una subida de apenas 0,8 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,8 % y 2,8 %.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en un 1,8 %, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimeinto entre un rango de 1,9 % y 2,9 %.

La Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en la encuesta esperan ahora que el próximo recorte de tasas del Banco de México sea de 25 puntos base en junio próximo, luego de ser sorprendidos en su última decisión del 26 de marzo con un recorte inesperado de un cuarto de punto porcentual.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se mantuvo en 6,5 %, lo que supondría solo un recorte más de 25 puntos base en el resto del año, desde un 6,75 % actual.

Por su parte, los analistas elevaron las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4,26 %, desde un 4,23 % previo.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron su estimación de 4,2 %, mientras que Banxico espera alcanzar su meta del 3 % en el tercer trimestre del año.

“Para fines de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3,8 %; para el componente subyacente, aumentó marginalmente a 3,8 % desde el 3,79 % en la última encuesta”, añadió el documento.

Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3,78 %, ocho puntos porcentuales más que en la encuesta anterior.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,1 unidades al finalizar 2026, por debajo de los 18,33 esperados en la última edición.

Para el próximo año, el consenso mejoró su proyección para el tipo de cambio hasta 18,75 pesos por dólar, desde los 18,89 de la encuesta previa. EFE

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