Ancelotti: Modric sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo a sus 40 años

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São Paulo, 30 mar (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que el croata Luka Modric, al que dirigió en el Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo a sus 40 años de edad.

El técnico italiano dijo en la rueda de prensa previa al amistoso entre Brasil y Croacia, en Orlando, que el actual futbolista del AC Milan es un «profesional espectacular» y «único», entre otros elogios.

«No hay un jugador como Modric en el mercado mundial», aseveró.

Destacó, además, la capacidad del internacional croata para rendir en todas las posiciones del centro del campo, desde la mediapunta hasta el pivote defensivo.

«Es completo, moderno, uno de los mejores centrocampistas que ya entrené», indicó.

Ancelotti consideró que la alta profesionalidad del balcánico y su «tremenda pasión» por el fútbol han hecho posible que siga jugando con 40 años «como uno de los mejores medios» del mundo.

El preparador nacido en Reggiolo y el 10 de Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, coincidieron en el Real Madrid, donde vivieron una de las etapas más doradas de sus respectivas carreras deportivas.

Ambos pusieron fin a su etapa en el conjunto blanco al final de la temporada 2024/25. Ancelotti pasó a asumir las riendas de Brasil, en su primera aventura como técnico de una selección, y Modric puso rumbo al AC Milan después de 13 campañas en el club madrileño. EFE

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