Angola aguarda expectante la visita del papa, marcada por una misa con un millón de fieles

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Luanda, 17 abr (EFE).- Angola aguarda con gran expectación la llegada del papa León XIV este sábado dentro de su gira africana, en una visita marcada por una misa en la que las autoridades católicas esperan la asistencia de un millón de fieles.

Procedente de Camerún, el papa, que ya viajó esta semana a Argelia, llegará por la tarde al Aeropuerto Internacional de Luanda 4 de Febrero, en una jornada en la que se reunirá con el presidente angoleño, João Lourenço, así como con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático acreditado en la capital y los obispos.

Luanda se ha engalanado para recibir al pontífice y sus calles lucen carteles de bienvenida en las que aparece León XIV con la bandera angoleña de fondo. También acogen puestos de venta ambulante con camisetas que muestran la imagen del papa.

La Policía Nacional garantizará la seguridad del papa y de la población con el despliegue de más de 20.000 agentes, en la denominada «Operación Santidad».

Uno de los actos centrales de la visita será la misa al aire libre que Robert Prevost oficiará este domingo en Kilamba, una ciudad satélite de la capital de Angola, país de mayoría católica.

El obispo Belmiro Chissengueti, portavoz de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (CEAST), adelantó esta semana que se espera que acudan a la misa «al menos un millón de personas o muchas más».

«El espacio para la celebración está en proceso de finalización», indicó el pasado miércoles Chissengueti en una entrevista con la Televisión pública de Angola (TPA).

Para garantizar la mayor asistencia posible, las autoridades han dispuesto transporte gratuito en autobús para los fieles desde 45 puntos de recogida en Luanda, al tiempo que se han rehabilitado las vías de acceso a Kilamba.

Tercer papa que visita Angola

León XIV también celebrará la eucaristía el lunes en la ciudad de Saurimo, en el noreste de Angola y a unos mil kilómetros de la capital, donde se espera que acudan unas 50.000 personas, algunas procedentes de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Según declaró a EFE el padre Rui Sambo, portavoz de la diócesis de Saurimo y director de Radio Ecclessia en la zona, los católicos de Angola esperan que «la visita del santo padre constituya un hito que reafirme la centralidad de la fe, la unidad y el servicio a la sociedad, sin olvidar las periferias fuera de la cristiandad».

El jurista Domingos das Neves, miembro de la comunidad católica angoleña, expresó a EFE su confianza en que, durante la visita papal, «el tema de la justicia social cobre mayor importancia para consolidar la paz y dar sentido a la reconciliación entre los angoleños», en un país que sufrió una guerra civil (1975-2002).

León XIV es el tercer papa que visita Angola. El primero fue Juan Pablo II, del 4 al 10 de junio de 1992, durante las celebraciones del 500 aniversario de la evangelización de Angola, que coincidieron con el año de las primeras elecciones multipartidistas del país.

Le siguió Benedicto XVI, entre el 20 y el 23 de marzo de 2009, siete años después del fin de la guerra civil angoleña.

El próximo martes, León XIV abandonará Angola para dirigirse a Guinea Ecuatorial, última etapa de su gira por África, el primer gran viaje de su pontificado. EFE

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