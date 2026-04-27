Anna Netrebko inaugurará la nueva temporada del Liceo con una ‘Aida’ de Shirin Neshat

3 minutos

Barcelona, 27 abr (EFE).- El Gran Teatro del Liceo de Barcelona inaugurará su nueva temporada el 25 de septiembre, la primera en la que ejercerá como director musical Jonathan Nott, con ‘Aida’, de Verdi, en una producción de la artista iraní Shirin Neshat, con la soprano rusa Anna Netrebko en el papel principal, que alternará con Anna Pirozzi.

Los responsables del prestigioso coliseo español han presentado este lunes la programación de la temporada 2026-2027, que se articula en torno al concepto ‘(Des)sacralitzar’, y que tendrá un total de 194 funciones, con tres nuevas producciones en escena; ‘La flauta mágica’, de Mozart, estreno mundial; ‘Jenůfa’, de Janáček; y ‘La jove Aïda’, un espectáculo familiar.

También habrá una nueva versión de la ópera contemporánea ‘The Exterminating Angel’, de Thomas Adès, que dirigirá la Orquesta del Liceu, inspirada en el universo de Luis Buñuel, en abril de 2027, con dirección escénica de Calixto Bieito, con una «poética absolutamente asfixiante».

El programa se completa con ‘Das Rheingold’, de Wagner, que es una coproducción, igual que ‘Aida; la reposición de ‘La clemenza di Tito’, de Mozart, y tres títulos destacados del gran repertorio operístico, ‘I Capuleti e i Montecchi’, de Bellini; ‘La bohème’, de Puccini; y ‘La Fanciulla del West’, de Puccini, que hace cuarenta años que no se ve en el Liceu.

El objetivo es conseguir los 300.000 espectadores, en una temporada en la que, además de Netrebko y Pirozzi, se escucharán voces como las de Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, Lise Davidsen, Nadine Sierra, Asmik Grigorian, Piotr Beczała, Serena Sáenz, Sara Blanch o Carles Pachon.

Como directores de escena, el Liceu contará con nombres como Marcos Morau, Àlex Ollé, Tobias Kratzer, Calixto Bieito, David McVicar, Adrian Noble, Israel Solà o Valentina Carrasco y algunas de las batutas más internacionales, incluyendo las de Gustavo Dudamel, Jonathan Nott, Josep Pons, Jordi Savall, Nicola Luisotti, Marc Minkowski, Antonello Manacorda y Manel Valdivieso.

Una ‘Aida’ impactante y ‘La flauta mágica’ de Marcos Morau

El inicio de la nueva temporada promete con dieciocho funciones de una ‘Aida’ «impactante» y «conmovedora», versión de Shirin Neshat, una «metáfora» sobre las guerras, en palabras del director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, con Netrebko de protagonista, en su regreso a Barcelona desde su última actuación en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania.

Shirin Neshat, artista visual de la programación artística de la temporada, también construirá el «universo visual» del concierto de Gustavo Dudamel, en abril de 2027, ‘Dudamel dirige Scheherazade’.

Otro de los momentos de la temporada será su clausura con el estreno mundial en julio de 2027 de ‘Die Zauberflöte’ (La flauta mágica), de Mozart, con dirección escénica del coreógrafo y fundador de La Veronal, Marcos Morau, quien propone una nueva lectura de uno de los grandes títulos del repertorio, con Josep Pons de director musical.

Segunda producción del Liceu de la temporada, con el sello de Àlex Ollé, será una ‘Jenůfa’, de Janáček, con Jonathan Nott, en pleno descubrimiento de la orquesta y el coro, al frente de la dirección musical, y con las voces de Asmik Grigorian como Jenůfa y Nina Stemme como Kostelnička. EFE

id/hm/aam/rod/rcf

(Foto)