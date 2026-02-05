António José Seguro, la izquierda que seduce a la derecha

4 minutos

Lisboa, 5 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro rehuye la palabra socialismo para promover su candidatura a la Presidencia de Portugal al afirmar que es suprapartidista, y busca captar el voto no solo de la izquierda sino también del centroderecha para derrotar en las urnas el próximo domingo al líder ultra André Ventura.

Seguro ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales, celebrada el 18 de enero, con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura, que logró 1.327.021 (23,52 %).

De cara la segunda vuelta, el exresponsable socialista tendría el 67 % de la intención de voto para el próximo domingo, frente al 33 % de Ventura, según la encuesta del Centro de Estudios y Sondeos de Opinión (Cesop) de la Universidade Católica Portuguesa, publicada el martes por la cadena pública RTP, la emisora de radio Antena 1 y el diario Público.

El análisis muestra un trasvase mayoritario a Seguro de los sufragios de quienes apoyaron en la primera vuelta a candidatos de la derecha moderada.

Frente a las alegaciones de Ventura, que afirma que se trata de un voto de castigo contra su propia figura, el aspirante de izquierda sostiene que su candidatura es de convergencia porque es un moderado y «defensor de la democracia».

Por contra, «está claro que André Ventura es un riesgo para la democracia», dijo Seguro en una entrevista esta semana con la cadena SIC Notícias, donde denunció que los métodos de su oponente «no son democráticos».

«Poner portugueses frente a portugueses es inaceptable», zanjó Seguro, quien subrayó que, en caso de ganar la segunda vuelta, será un presidente «equidistante» de los partidos y hará todo lo posible para que haya estabilidad.

Avisó que como jefe de Estado no permitirá que se instale un Gobierno que vaya en contra de la Constitución, cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que el partido ultraderechista Chega gane en el futuro unas elecciones legislativas y Ventura acabe de primer ministro.

A sus 64 años, este profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa ha pasado los últimos años dedicado a la docencia tras una trayectoria política dentro del Partido Socialista (PS).

Nacido en Penamacor, cerca de la frontera con Extremadura (España), es licenciado en Relaciones Internacionales y muy pronto se vinculó al PS, donde entre 1990 y 1994 fue secretario general de sus juventudes, años en los que también fue diputado nacional perteneciendo al núcleo duro de António Guterres, actual secretario general de la ONU.

De hecho, Seguro formó parte de los dos Gobiernos de Guterres (1995-2002), como secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

También tuvo un periplo por el Parlamento Europeo, donde fue eurodiputado y coautor del informe sobre el Tratado de Niza, donde se mostró crítico por la timidez mostrada ante la integración europea y pidió pasos más sólidos.

De vuelta a Portugal, fue líder parlamentario del PS y más tarde secretario general del partido en los años de la troika hasta que el entonces alcalde de Lisboa, António Costa, que más tarde se convirtió en primer ministro (2015-2024) y ahora es presidente del Consejo Europeo, le arrebató el puesto en las primarias internas.

Desde entonces, Seguro ha estado retirado de la esfera pública.

Su candidatura ha recibido el apoyo explícito del PS, aunque tanto en la campaña para la primera vuelta como para la segunda ha destacado que es «suprapartidista».

Sobre cómo sería una cohabitación con el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, Seguro destacó en una entrevista esta semana con RTP que no ve la Presidencia como «el sitio para hacer oposición al Gobierno» y prometió lealtad institucional, pese a advertir de que nunca dejará de decir lo que piensa.

Durante la campaña para la segunda ronda, Seguro ha pasado la mayor parte del tiempo en los lugares afectados por los temporales en Portugal, porque, como ha explicado en alguna ocasión, es labor del presidente escuchar a las personas.

Su «primera prioridad» es la sanidad, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido al deterioro del sistema público.

Para Seguro, «no hay milagros pero sí respuestas inmediatas que deben tomarse y eso compete a los Gobiernos» y como presidente trataría de promover convergencias y compromisos para resolver de forma duradera los problemas. EFE

