Antigua y Barbuda reconoce el español como su segunda lengua oficial

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Castries, 15 may (EFE).- El Gobierno de Antigua y Barbuda informó este viernes de que aprobó una iniciativa destinada a reforzar la educación multilingüe mediante el establecimiento del español como segunda lengua oficial del país.

«El Consejo de Ministros señaló que la política refleja el creciente compromiso regional e internacional de Antigua y Barbuda y reconoce la importancia de dotar a las futuras generaciones de competencias lingüísticas que amplíen sus oportunidades educativas, profesionales, diplomáticas y económicas», explicó el Gobierno en un comunicado tras la reunión semanal del consejo.

En este contexto, el Gobierno del primer ministro Gaston Browne, recientemente reelegido, encargó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que reestructure el plan de estudios nacional en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Con esta medida, el Ejecutivo del país caribeño, cuya primera lengua oficial es el inglés, garantiza que el español se convierta en una asignatura troncal dentro del sistema educativo, una decisión que se vio influida por los vínculos históricos y culturales entre Antigua y Barbuda y República Dominicana.

«El Gobierno considera que el fortalecimiento de la competencia en la lengua española entre los ciudadanos y residentes mejorará la comunicación, la integración regional, el turismo, el comercio y la competitividad de la mano de obra, al tiempo que potenciará la capacidad de Antigua y Barbuda para relacionarse de manera más eficaz con los países de habla hispana de América Latina y el Caribe», indicó.

Del mismo modo, el Consejo de Ministros también aprobó el desarrollo de un Programa de Integración con la República Dominicana (DRIP, por sus siglas en inglés), destinado a fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre ambos países.

Asimismo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de una Oficina de Asuntos Hispanos dentro de la Oficina del Primer Ministro, que servirá como punto directo de contacto y asistencia para los miembros de la comunidad hispanohablante que residen en Antigua y Barbuda. EFE

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