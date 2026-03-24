Aplazado el juicio por el peor accidente ferroviario de Grecia

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El juicio por la peor tragedia ferroviaria de Grecia, con casi 60 muertos, se aplazó tras comenzar el lunes en medio de escenas caóticas en una sala de audiencias demasiado pequeña.

Poco después de su apertura la sesión fue aplazada hasta el 1 de abril por el presidente del Tribunal de Larisa (centro) debido a las nefastas condiciones de organización.

Cientos de personas acudieron al juicio por la colisión ferroviaria de 2023 que se saldó con 57 muertos pero muchas tuvieron que quedarse de pie.

El juicio comenzó entre quejas de los abogados por una sala de «insultantemente» inadecuada y abucheos de los familiares de las víctimas.

Una miembro de la asociación de familiares de las víctimas, Maria Karystianou, que perdió a una hija en el accidente, declaró a los periodistas que estaban «apretujados como sardinas».

Afirmó que era «una auténtica vergüenza y un desprecio».

El portavoz gubernamental Pavlos Marinakis afirmó que el lugar elegido, una estancia universitaria remodelada, era «la segunda sala de audiencias más grande de Grecia».

Marinakis declaró a los periodistas que la sala tenía capacidad para más de 460 personas y achacó el problema a un número de observadores superior al esperado.

Treinta y seis personas se enfrentan a cargos y está previsto que declaren más de 350 testigos en el juicio.

Los magistrados deberán determinar la responsabilidad de los acusados en el choque frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías el 28 de febrero de 2023, que causó 57 muertos en el valle de Tempe, en el centro del país.

La mayoría de las víctimas eran estudiantes que regresaban de un fin de semana de carnaval.

Esa noche el tren de mercancías embistió a uno de pasajeros con unas 350 personas que iba de Atenas a Tesalónica (norte).

Los dos convoyes habían circulado por la misma vía durante más de 10 minutos sin que se activara ningún sistema de alarma.

Las asociaciones de víctimas afirman que muchos de sus hijos murieron quemados tras el accidente y no por el impacto de la colisión.

Todos los acusados comparecen en libertad, aunque algunos han cumplido prisión preventiva.

Entre los acusados, 33 responden por cargos penales y se enfrentan a penas de prisión que pueden llegar a la cadena perpetua.

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