Apple obtiene mejores resultados trimestrales de lo previsto

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Apple anunció el jueves que tuvo el mejor inicio de año en su historia en ganancias gracias a las ventas del iPhone.

El beneficio neto al cierre del segundo trimestre de su ejercicio fiscal, que concluyó a finales de marzo, asciende a 29.600 millones de dólares, lo que supone un aumento del 19% interanual, según un comunicado. Los ingresos de la empresa de la manzana ascendieron a 11.200 millones de dólares.

Por acción, indicador preferido por los inversores, el beneficio es de 2,01 dólares, frente a los 1,95 dólares esperados, según un consenso establecido por FactSet.

«Hoy Apple se enorgullece en reportar el mejor trimestre de marzo en nuestra historia», dijo el presidente ejecutivo Tim Cook.

Durante el trimestre, las ventas de iPhone crecieron de dos cifras en todos los países donde tiene negocios, y la unidad de servicios llegó a un récord histórico, según Cook.

Sin embargo, las acciones de Apple cedieron un poco durante la jornada.

Pese a los resultados, los inversores han manifestado su preocupación de que pareciera que la empresa cede frente a rivales como Google, Microsoft y OpenAI en la carrera de la IA generativa.

Desde septiembre, John Ternus, de 50 años y un veterano de la empresa, asumirá ese reto como presidente ejecutivo. Cook pasará al frente de la junta directiva.

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