Apresan en Colombia a una venezolana acusada de dirigir red de estafa inmobiliaria

Santo Domingo, 26 nov (EFE).- Las autoridades informaron este miércoles que fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las presuntas cabecillas de la estructura de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo.

El Ministerio Público dijo este miércoles que esto fue posible tras un esfuerzo conjunto entre ese organismo, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.

De acuerdo al expediente, Belfon Arismendi adquirió, junto a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, también cabecilla de la red, activos de alto valor en el país con el dinero de las víctimas, luego de que estas lo depositaran en la cuenta principal de Novasco Real Estate como pago por cada uno de sus proyectos.

Dicha cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, la cual posteriormente retiró el dinero en el último año de la estafa y lo colocó en una cuenta de la venezolana Belfon Arismendi para adquirir los bienes muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita.

De igual manera, la ciudadana venezolana se encargó de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de República Dominicana a Colombia, y al momento de los arrestos, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, antes de intentar huir por Cúcuta, en la frontera Colombo-Venezolana.

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, a través de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida en ese mercado.

El órgano persecutor indicó que tras la información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se detectó el comportamiento criminal de Belfon Arismendi, lo que permitió iniciar las labores de investigación y localización.

La imputada viajó a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá, de donde presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024, sin embargo, la misma, para evadir el proceso penal en su contra, no regresó a territorio dominicano.

El Ministerio Público inició de inmediato los contactos con la OCN-Interpol Santo Domingo, para localizar a Belfon Arismendi en la nación suramericana. Para ello, recibió apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogotá, pudiendo dar con la imputada, que se encontraba escondida. Su arresto se ejecutó en la ciudad colombiana de Medellín.

El fiscal Claudio Cordero, de Antilavado, dijo que en las próximas horas la Procuraduría General de la República facilitará el expediente a Colombia para el inicio de la extradición de la nacional venezolana y que la misma enfrente el proceso de estafa inmobiliaria y lavado de activos que afectó a cientos de víctimas en el país.

El Ministerio Público recordó que por el proceso penal en República Dominicana guardan prisión preventiva Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco, Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario, Javier Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero. Y, desde el 14 de febrero de 2025, se encuentra en proceso de extradición en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova.EFE

