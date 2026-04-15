Apuñalada por decir «no»: ¿La misoginia online alimenta la violencia en Brasil?

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Alana Anisio Rosa, de 20 años, rechazó al hombre de su gimnasio que no dejaba de enviarle flores. Un mes después, él irrumpió en su casa y la apuñaló unas 50 veces con una navaja.

Su madre, Jaderluce Anisio de Oliveira, se encontró con la escena en febrero al regresar a su casa en São Gonçalo, al otro lado de la bahía de Rio de Janeiro.

«Siguió apuñalándola, una y otra vez», dijo Oliveira a la AFP. «Mi salón estaba cubierto de sangre».

Mientras Alana se recuperaba de múltiples cirugías, se hicieron virales en TikTok videos de hombres golpeando y apuñalando maniquíes con el eslogan: «Entrenando por si ella dice ‘no'».

Oliveira afirmó que el agresor de su hija «seguía este tipo específico de contenido» en las redes sociales.

En Brasil, crece la alarma por el aumento de contenido misógino «Red Pill» en internet y la posibilidad de que impulse la violencia contra las mujeres en un país donde esta lacra ya está particularmente extendida desde hace décadas.

En enero, tras la presunta violación de una chica de 17 años por cinco adolescentes en Rio, uno de los sospechosos se entregó a la policía con una camiseta en la que se leía la frase «No me arrepiento de nada», vinculada a los influencers «Red Pill».

Dos meses después, un policía militar fue detenido acusado de dispararle a su esposa, que quería divorciarse. En mensajes de texto publicados por medios locales, se describe como un «macho alfa» y dice que ella debería ser una «hembra beta obediente y sumisa».

Daniel Cara, profesor de la Universidad de São Paulo que ha investigado la cultura «Red Pill» —un fenómeno internacional—, afirmó que esta «legitima y fomenta» la violencia contra las mujeres.

– «Radicalización» –

En 2025, Brasil registró 1.568 asesinatos de mujeres, la cifra más alta desde que el feminicidio se convirtió en delito hace una década.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo recientemente que «los hombres se están volviendo cada vez más inhumanos y violentos» en el país.

«Este contenido ‘Red Pill’ es un discurso de odio. Propaga unos valores que amenazan con arrastrar la sociedad de vuelta a una era de barbarie», declaró a la AFP Estela Bezerra, jefa de la oficina de Brasil sobre violencia contra la mujer.

El término proviene de la película «Matrix» (1999), en la que tomar la pastilla roja (red pill) revela una verdad oculta.

Un estudio de la Universidad Federal de Rio de Janeiro mostró que 123 canales de YouTube con discursos de odio contra las mujeres tenían 23 millones de suscriptores en 2026, un 18% más que hace dos años.

Flavio Rolim, jefe de la unidad de delitos cibernéticos de odio de la policía federal, dijo a la AFP que, si bien quienes consumen estos contenidos no tienen por qué recurrir a la violencia, algunos pueden experimentar un «proceso de radicalización».

Comienza con la exposición a una ideología de «violencia velada» en la que hombres promueven un retorno a los roles de género tradicionales y al dominio masculino.

Luego entran en comunidades online donde ven «videos de mujeres siendo agredidas físicamente», incluso «violadas».

Dice que el mensaje es claro: «Ataquen a las mujeres; no acepten un ‘no’ como respuesta».

– «Deshumanización» –

Antes relegado a los rincones oscuros de la red, este contenido ahora es fácil de encontrar.

Un rápido seguimiento de la AFP a un grupo de Telegram mostró memes sobre violaciones o videos de mujeres siendo golpeadas. En algunas plataformas se ha vuelto común describir a las mujeres como «violables» o no.

«Esto da lugar a un fenómeno: la deshumanización de un género», dice Rolim.

En febrero, la policía lanzó una operación contra brasileños involucrados en una red internacional que drogaba y violaba mujeres y compartía videos de los abusos.

Algunos comentaristas conservadores sostienen que el movimiento «Red Pill» se centra en la superación personal masculina y no tiene relación con el feminicidio.

«Han convertido el movimiento en chivo expiatorio, echándole la culpa de esto y de aquello, aunque este tipo de cosas vengan ocurriendo desde hace años», afirmó en YouTube Raiam Santos, un influencer brasileño frecuentemente asociado con la comunidad.

Los expertos están particularmente preocupados por cómo este contenido se ha filtrado en los algoritmos de los jóvenes.

Rolim dijo que la policía había encontrado grupos de adolescentes en chats diciendo: «¿Para qué voy a salir con una chica si simplemente puedo violarla?».

En una escuela de Rio, Ana Elizabeth Barcelos, de 13 años, dijo a la AFP que había visto a influencers «expresando apoyo a la violencia contra las mujeres» o diciendo que «el único propósito de una mujer es servir a los hombres».

«Empezamos a preguntarnos: ¿y si en realidad tienen razón?».

– Leyes –

La creciente preocupación por este fenómeno ha provocado una oleada de propuestas legislativas en las últimas semanas.

El diputado federal Reimont Luiz Otoni Santa Barbara presentó un proyecto destinado a criminalizar contenidos que, según él, «provocan la muerte de mujeres todos los días».

Otro proyecto de ley aprobado por el Senado busca tipificar la misoginia como un delito similar al racismo.

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