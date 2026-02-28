Aquino en alza y Lucero a prueba, clásico de redenciones entre Colo Colo y la U de Chile

Santiago de Chile, 28 feb (EFE).- El volante Claudio Aquino llega en alza con Colo Colo y el delantero Juan Martín Lucero tendrá una prueba de fuego con Universidad de Chile, y los dos argentinos se citan en el superclásico de la liga chilena este domingo en el Monumental con presentes contrapuestos para ellos y sus clubes.

El clásico 199 encuentra a los albos como escuderos del líder Huachipato, ambos con nueve puntos, y a los laicos hundidos en la parte baja de la tabla, aún sin victorias, y solo tres puntos en cuatro fechas.

El contexto abarca a las figuras ofensivas. Aquino pasa por un momento dulce tras darle el triunfo a los albos la pasada jornada con su gol ante O’Higgins, que significó la tercera victoria consecutiva para el club.

El ‘10’ del Cacique, que llegó a Chile como el mejor jugador de la liga argentina en 2024 al salir campeón con Vélez Sarsfield, dio un golpe de autoridad ante los cuestionamientos sobre su rendimiento desde su arribo.

“Nunca me escondí, siempre quiero la pelota”, dijo Aquino después de ese duelo y luego de que su técnico el argentino Fernando Ortiz dijera días antes que “si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez, no va a estar”.

El entrenador no apuntaba a sus condiciones, sino a que está en otro equipo, otra liga y con otros compañeros. Aún así, el volante es el máximo generador en ofensiva con cuatro ocasiones creadas esta temporada, en un Colo Colo que ha ganado sus últimos dos partidos por 1-0.

Aquino no juega igual que con Vélez, en Colo Colo genera posicionado desde la izquierda hacia el centro para convertirse en apoyo y tomar la pelota para generar ocasiones.

“Es un jugador clave. Las críticas son duras, sobre todo para un jugador que viene de Argentina, pero está ayudando al equipo”, dijo Arturo Vidal, líder y referente albo a sus 38 años, al quien tampoco le ha ido bien tras su vuelta a Chile.

“Tenemos a un gran jugador. Él tiene la confianza y mientras lo veamos feliz de seguro irá demostrado mucho más”, añadió.

EL FANTASMA DEL GATO

La comparación con la U de Chile aumenta el dramatismo con el ariete Lucero, quien regresa al estadio Monumental con los colores del archirrival tras su paso en 2022 por el equipo albo, de donde se fue con polémica.

Desde que llegó a la liga chilena esta temporada, ‘El Gato’ no ha convertido goles, pero su sequía es de nueve meses y se remonta a mayo de 2025 cuando marcó con el brasileño Fortaleza, con quien en 2025 visitó el Monumental por Copa Libertadores.

“Sentía que había matado a alguien; ahora estoy tranquilo”, declaró Lucero sobre la experiencia con la hinchada alba.

El experimentado delantero de 34 años, sin embargo, sube la apuesta y comentó en conferencia de prensa que marca este domingo celebrará el gol de igual manera.

“Por supuesto que lo celebraría, por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”, afirmó.

EL FACTOR VIDAL

La incertidumbre sobre los equipos titulares planeó sobre Colo Colo, y la idea de que el técnico Ortiz podría dejar a Vidal fuera de la oncena.

“Estamos todos alineados y creemos en lo que se está haciendo”, declaró el volante, quien solo registra goles ante los azules en cadetes, pero nunca en profesional.

Los rumores apuntan a que no existe un buen vínculo entre Ortiz y Vidal, pero trató de disiparlo: “lo que está haciendo el entrenador es muy bueno. Todos creemos y estamos trabajando cada día más fuerte”.

La situación de la U también genera murmullos sobre el técnico argentino Francisco Meneghini, quien llegó esta temporada, y se habla de su posible salida por falta de resultados: “el peor arranque de un DT en el Siglo XXI en la liga chilena”. EFE

