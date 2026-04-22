Arajet, expelotero ‘Big Papi’ Ortiz y su ron se unen para impulsar a República Dominicana

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Santo Domingo, 22 abr (EFE).- La aerolínea Arajet y el exbeisbolista de las Grandes Ligas David ‘Big Papi’ Ortiz llegaron a un acuerdo para incorporar en los vuelos de la compañía el ron Ozama, la marca de este miembro del Salón de la Fama de la típica bebida dominicana, como parte de su promoción de la República Dominicana.

Este convenio forma parte de un plan que persigue «resaltar lo mejor de la República Dominicana en cada aspecto de la experiencia de viaje», con la incorporación de marcas y productos que representan la «identidad, el sabor y el orgullo dominicano», detalló este miércoles Arajet en un comunicado.

De ahora en adelante los pasajeros «podrán disfrutar del ron Ozama como parte del menú de productos dominicanos» que la aerolínea ofrece a bordo, lo que, a juicio de la compañía, «fortalecerá» la proyección internacional de la cultura del país caribeño.

«Esta alianza refleja nuestro compromiso de seguir promoviendo el talento y las marcas que representan lo mejor de nuestro país», aseguró el fundador y CEO de Arajet, Víctor Pacheco.

Por su parte, Ortiz, fundador del ron Ozama, cree que el acuerdo permite «compartir un pedacito de la República Dominicana con el mundo».

Para el dominicano, ex de los Boston Red Sox y los Minnesota Twins de las Grandes Ligas de béisbol (Estados Unidos), conocido como ‘Big Papi’, facilitará que viajeros de distintas nacionalidades «conozcan» y «disfruten» de un ron que «representa la esencia y la hospitalidad dominicana».

La aerolínea dominicana Arajet, que inició sus operaciones en 2022, conecta la República Dominicana con destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. EFE

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