Arcángel abrirá en España su gira ‘La 8va Maravilla’ para celebrar 20 años de carrera

1 minuto

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- El cantante Arcángel anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, que comenzará el 13 de mayo en Barcelona y pasará por 12 países y 18 ciudades hasta concluir el 26 de septiembre en Costa Rica.

Arcángel, nacido en Nueva York pero criado en Puerto Rico, se ha convertido en un icono del reguetón y el trap latino.

La gira, con la que lanza su álbum de estudio ‘La 8va Maravilla’ y celebrará sus veinte años de trayectoria, comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo y pasará por Madrid al día siguiente, antes de dar el salto al otro lado del Atlántico, según informó la agencia de comunicación del artista en un comunicado.

La gira incluye fechas en Quito (30 de julio), Guayaquil (1 de agosto), Ciudad de México (13 de agosto), Puebla (18 de agosto), Mérida (20 de agosto), Querétaro (22 de agosto), Guadalajara (23 de agosto), Buenos Aires (28 de agosto), Santiago (31 de agosto), Medellín (5 de septiembre), o La Paz (11 de septiembre).

Posteriormente se trasladará a Lima (12 de septiembre), Honduras (17 de septiembre), Guatemala (19 de septiembre), Panamá (24 de septiembre) y Costa Rica (26 de septiembre).

El comunicado reveló que próximamente se anunciarán nuevas ciudades y fechas.

«La gira promete una producción impactante, actuaciones inolvidables y un repertorio que abarca desde los clásicos que definieron un movimiento hasta los himnos globales que siguen dominando la actualidad», concluyó.EFE

