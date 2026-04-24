Archivan el caso contra el exprimer ministro polaco Cimoszewicz por atropellar a una mujer

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Cracovia (Polonia), 24 abr (EFE).- El Tribunal de Distrito de Białystok decidido este viernes la desestimación del proceso en contra del exprimer ministro polaco Włodzimierz Cimoszewicz, que había sido acusado de atropellar a una mujer de 70 años en un paso de peatones causándole una fractura de tibia en 2019.

La resolución de hoy modifica la decisión del tribunal de primera instancia, que absolvió al político al considerar que no existían pruebas suficientes, ante lo que la fiscalía había presentado un recurso de apelación.

La actual desestimación condicional -una figura especial del derecho polaco- implica que, aunque se reconoce la existencia de los hechos, el procedimiento se suspende sin una condena plena pero con la condición de que puede reabrirse en caso de que el acusado incurra en otros delitos.

El caso se remonta al 4 de mayo de 2019, cuando Cimoszewicz, quien entonces era eurodiputado, colisionó con una mujer de 70 años en un paso de peatones señalizado, en la localidad de Hajnówka (este del país).

La víctima sufrió una fractura de tibia y diversas erosiones en la cara y las manos.

La fiscalía acusó formalmente al político de infringir involuntariamente las normas de seguridad vial por falta de atención y, adicionalmente, de darse a la fuga tras el incidente.

Durante el proceso, Cimoszewicz defendió su inocencia y alegó que conducía a unos 30 kilómetros por hora y que la ciclista cruzó el paso de peatones de forma irregular.

En sus declaraciones ante el tribunal de primera instancia en Hajnówka, el ex primer ministro declaró que sus amigos, que viajaban con él en el vehículo que conducía, y él mismo, condujeron a la mujer herida a su casa a petición suya, desde donde finalmente decidió ir al hospital.

La resolución de hoy modifica la decisión del Tribunal de Hajnówka de junio de 2024, que había absuelto al político al considerar que no existían pruebas suficientes de su culpabilidad y que la acusación de huida constituía un delito menor ya prescrito.

Asimismo, en 2019, Cimoszewicz reveló públicamente que padecía cáncer, lo que añadió una dimensión personal al caso mientras insistía en que el suceso fue un roce accidental.

Tras años de litigio y la retirada de su inmunidad parlamentaria en 2020, la justicia cierra definitivamente el caso con este fallo apelatorio.

Włodzimierz Cimoszewicz fue primer ministro de Polonia desde el 7 de febrero de 1996 hasta el 31 de octubre de 1997 y lideró un gobierno de izquierdas en un periodo de reformas económicas y transición postcomunista. EFE

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