Argel acoge con satisfacción el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

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Argel, 8 abr (EFE).- Argelia acogió este miércoles «con satisfacción» el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y expresó su «sincero agradecimiento por los esfuerzos de mediación internacional que hicieron posible» el acuerdo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo argelino consideró una «necesidad imperiosa» respetar «los requisitos de la seguridad y la estabilidad en el Líbano, país hermano», indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores.

El Gobierno argelino celebró el alto el fuego de dos semanas alcanzado «por las partes interesadas para detener las operaciones militares en la región del Golfo y Oriente Medio», que comenzaron el 28 de febrero con la ofensiva de Israel y EE.UU. contra Irán.

Asimismo, Argel pidió «mantener una colaboración positiva e imparcial con los esfuerzos de mediación internacional para lograr una seguridad duradera y sostenible en la región». EFE

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