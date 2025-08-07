Argelia cancela el acuerdo con Francia que exime de visas a diplomáticos

3 minutos

Argel, 7 ago (EFE).- Argelia canceló este jueves los acuerdos de 2013 con Francia, que eximen de visados a titulares de pasaportes diplomáticos de ambos países, tras la suspensión por parte de París de este convenio.

«Los franceses lo suspendieron. Argelia ha cancelado completamente el acuerdo», aclaró a EFE un portavoz de Exteriores ante las declaraciones del presidente del país europeo, Emmanuel Macron, que este miércoles pidió a su Ejecutivo congelar dichos acuerdos.

Las autoridades de Argelia afirmaron este jueves que no van a ceder ante «presiones» ni «amenazas» de Francia y responsabilizan a París de la escalada de tensión que viven los dos países desde mayo del año pasado.

El Ministerio de Exteriores declaró en un comunicado que Argel adoptó hasta ahora reacciones que se ajustaron «rigurosamente» a la aplicación del principio de reciprocidad.

El tono subió este miércoles cuando se filtró una carta en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, pedía al primer ministro François Bayrou «mayor firmeza» ante la falta de resultados en la acción diplomática con Argelia y que suspendiera el acuerdo bilateral de 2013.

Argelia acusó también al Gobierno de Macron de no cumplir sus compromisos con el acuerdo de 1968, relativo a la circulación, el empleo y la residencia en Francia de nacionales argelinos y sus familias, ni con la convención consular argelino-francesa de 1974.

Las relaciones diplomáticas se deterioraron desde julio del año pasado, cuando Argelia retiró a su embajador en respuesta al apoyo francés al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «única base» para solucionar el contencioso.

Desde entonces, han vivido varios episodios de tensión agravados por la detención del escritor argelino francés Boualem Sansal y, además, por el rechazo de Argelia de acoger a condenados por delitos de terrorismo que han cumplido ya su pena en Francia.

El pasado abril, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, visitó Argel con intención de reanudar las relaciones, pero poco después la crisis se intensificó con la expulsión de 12 funcionarios de la nación europea, tras la detención de un agente consular en París.

París llamó a consultas a su embajador en Argelia, al tiempo que expulsó también a 12 empleados consulares argelinos y acusó a las autoridades del país magrebí de optar por «la escalada».

Las relaciones entre Francia y Argelia, excolonia francesa, atraviesan a menudo altibajos donde cuestiones como la migración, la memoria de la colonización y el peso de las comunidades argelinas en territorio francés continúan influyendo en la dinámica política bilateral. EFE

