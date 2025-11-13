Argelia considera «positivas» sus relaciones con Alemania tras indultar a Boualem Sansal

2 minutos

Argel, 13 nov (EFE).-Argelia calificó este jueves de “positivas” sus relaciones con Alemania, después de que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, recibiera el agradecimiento de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, por indultar al escritor franco-argelino Boualem Sansal.

Según un comunicado de la Presidencia argelina, Steinmeier expresó hoy a su homólogo argelino, durante una conversación telefónica, su «profundo agradecimiento» por el gesto humanitario de indultar este miércoles al escritor argelino, de 81 años y enfermo de cáncer, casi un año después de su encarcelamiento.

Durante la conversación, los mandatarios abordaron «las sólidas y amistosas» relaciones entre los respectivos países, y resaltaron el principio de «respeto mutuo» que caracteriza las relaciones bilaterales.

El pasado lunes, Steinmeier pidió en una carta a Tebboune la liberación del autor, y se ofreció a darle acogida en su país para seguir su tratamiento médico, una solicitud a la que la Presidencia argelina respondió «favorablemente».

Sansal, a quien el presidente francés, Emmanuel Macron, le concedió la nacionalidad francesa en 2024, fue detenido en noviembre del año pasado y condenado a cinco años en marzo por atentar contra la unidad y la economía argelinas, entre otros cargos.

La detención del escritor tensó aún más las relaciones entre Argelia y Francia que mantienen una crisis diplomática desde el pasado verano, cuando París se posicionó a favor de la tesis marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Macron, quien había solicitado en varias ocasiones a su homólogo argelino la liberación de Sansal, agradeció este miércoles al mandatario argelino por lo que calificó como un «acto de humanidad» al conceder el indulto a Sansal, así como a su homólogo alemán por su papel de «intermediario de confianza» en la liberación del escritor. EFE

