Argelia decide retomar el Tratado de Amistad con España, congelado desde 2022

1 minuto

Argel, 26 mar (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, transmitió este jueves al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, su decisión de reactivar el Tratado de Amistad entre ambos países, suspendido desde octubre de 2022, por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El encuentro se produjo durante la visita de dos días de Albares a Argelia, que combina Argel y Orán, la primera desde que comenzara la crisis diplomática por el asunto saharaui, un posicionamiento que motivó, además de la suspensión del Tratado de Amistad -firmado en 2002-, la retirada del embajador argelino y la congelación de las relaciones comerciales, sin efectos sobre el gas.

Tres años y medio después, Tebún consideró que el encuentro con el ministro español constituye una oportunidad para revisar el estado de las relaciones argelino-españolas y las «prometedoras perspectivas que tienen por delante». EFE

sb/lfp/av

(vídeo)