Argelia preve aumentar el suministro de gas a Italia con la exploración en alta mar

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Argel, 25 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este miércoles, durante su visita Argelia, la futura exploración de hidrocarburos en alta mar con su socio magrebí, para aumentar el suministro de gas argelino a Italia el marco de la actual crisis en el mercado energético.

En una declaración conjunta junto al presidente argelino, Abdelmayid Tebún, Meloni destacó la intención de ambos países de fortalecer la cooperación en el sector energético, mediante la exploración de «nuevos horizontes», gracias a la alianza entre la firma italiana Eni y la argelina Sonatrach.

Por su parte, Tebún aseguró que cumpliría con sus «obligaciones» para garantizar un suministro energético a Italia y Europa, a raíz de la escalada bélica en Oriente Medio y tras el anuncio de QatarEnergy de declarar la cláusula de «fuerza mayor» en sus contratos a largo plazo, tras los ataques sufridos en una planta gasística.

En este sentido, la primera ministra italiana aseguró que las relaciones entre los dos países «nunca han sido tan sólidas y eficaces como lo son ahora», y que la cooperación entre Roma y Argel se está convirtiendo «en un modelo a seguir».

El jefe del Estado argelino defendió a Argelia como un «socio estratégico y fiable» para Italia y Europa en el ámbito energético.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, en 2022, Argelia es el primer proveedor de gas de Italia, con la que mantiene un megacontrato a 30 años por valor de 135.000 millones de dólares para la exploración de hidrocarburos en la cuenca de Berkine, con el objetivo de extraer unos 415 millones de barriles.

La primera ministra italiana aseguró que las relaciones entre los dos países «nunca han sido tan sólidas y eficaces como lo son ahora», y que la cooperación entre Roma y Argel se está convirtiendo «en un modelo a seguir».

La visita de Meloni a Argelia, prevista desde antes del conflicto con Irán, se vio apremiada por la actual escalada de tensiones en el Golfo, con los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en Catar y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo y gas natural licuado (GNL).

Esta visita se enmarca además en el Plan Mattei para África, impulsado por el Gobierno italiano para «promover un cambio de paradigma» en las relaciones con el continente, por lo que Tebún felicitó el «ritmo acelerado» de implementación de proyectos conjuntos en el ámbito agrícola. EFE

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