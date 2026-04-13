Argelia recibe por primera vez a un papa

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Argel, 13 abr (EFE).- El papa León XIV aterrizó este lunes en Argelia, su primer destino en el viaje internacional por África de once días que le llevará también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, recibió personalmente al pontífice en el aeropuerto internacional de Argel, en una visita histórica para este país musulmán, y cuna de San Agustín, que acoge por primera vez a un pontífice.

El papa adelantó que podrá continuar «el discurso de diálogo y construcción de puentes entre cristianos y musulmanes» que ya comenzó en su primer viaje a Turquía y Líbano.

León XIV comenzará su visita en la capital argelina en el Memorial de los Mártires, el icónico monumento que honra a quienes murieron en la guerra de la independencia de la colonización francesa, antes de acudir al palacio presidencial de la capital para mantener un encuentro con el presidente.

Hacia el mediodía, el papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el centro de conferencias de la Gran Mezquita de Argel, un acto presidido por Tebún.

Sobre las 15:15 hora local (14.15 GMT) visitará la Gran Mezquita de la capital, la más grande de África, como gesto para promover el diálogo interreligioso.

Fuera de las cámaras, el papa mantendrá un encuentro privado con las Agustinas Misioneras a las que pertenecían las dos hermanas españolas, Caridad y Esther, que fueron asesinadas en 1994 durante la guerra civil entre radicales islamistas y el Gobierno en el popular barrio de la capital argelina Bab El Oued.

El papa terminará su agenda por la tarde en la capital con la minoritaria comunidad cristiana de Argelia en la Basílica de Nuestra Señora de África.

El martes 14 de abril, la agenda papal continuará con un viaje a Annaba, la antigua ciudad de Hipona, donde murió San Agustín, inspirador de la orden a la que pertenece el primer papa agustino de la historia. EFE

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