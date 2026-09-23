Argentina acapara el oro en hockey hierba y el atletismo comienza con fuerzas parejas

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Santa Fe (Argentina), 22 sep (EFE).- Las finales del hockey hierba con oros para Argentina y el comienzo del atletismo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, sin dominio de ninguna delegación, marcó este martes la jornada de los Juegos Suramericanos 2026.

Los Leones y las Leonas del hockey hierba se quedaron con el oro en las finales ante sus similares de Chile (3-1 en el masculino y 5-0 en el femenino), lo que permite a la delegación anfitriona consolidarse en el segundo lugar del medallero por detrás de Brasil.

Asimismo, Argentina ratifica su dominio en los deportes de conjunto porque anteriormente había logrado los títulos en el rugby de siete y el balonmano femenino, además de la medalla de plata en voleibol femenino.

En esta jornada, además, se inició el atletismo, que entregó dos oros para Venezuela (100 metros femenino y 4×100 relevo mixto) y Brasil (lanzamiento de disco femenino y salto con garrocha masculino), mientras que Panamá (salto en longitud femenino), Ecuador (10.000 metros femenino), Chile (lanzamiento de disco masculino), Colombia (100 metros masculino) y Uruguay (10.000 metros masculino) ganaron de a una.

Las otras preseas doradas de la jornada fueron para Brasil en equipos mixtos del bádminton, Venezuela con Leangel Linares en el Ómnium masculino del ciclismo y nuevamente la delegación brasileña con Anja Kohler en la escalada femenina Boulder.

Brasil lidera el medallero con 203 preseas (83 de oro, 66 de plata y 54 de bronce) seguido por Argentina con 184 (48-51-85) y Colombia con 125 (45-44-36).

Panamá se colgó su primer oro desde el atletismo y dejó a Aruba, Bolivia, Curaçao y Guyana todavía sin primeros lugares en podios, y a Surinam aún como la única delegación sin conseguir medallas. EFE

fca/gbf