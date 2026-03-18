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Argentina asume la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

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(Actualiza con declaraciones del presidente Javier Milei)

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- Argentina asumió este miércoles la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés), para la cual designó a un importante empresario energético local que encabeza el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

De acuerdo a un comunicado de la Cancillería argentina publicado este miércoles, la presidencia de IHRA por parte del país suramericano será llevada adelante bajo el lema ‘Expandiendo las fronteras de la memoria’ y estará centrada en «promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní, así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global».

El Gobierno argentino destacó que es la primera vez que un país de América del Sur ejerce esta responsabilidad y anunció que Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y el Grupo Emes, ejercerá la presidencia de la IHRA.

El canciller Pablo Quirno destacó la asunción de Argentina de la presidencia del organismo como una «gran responsabilidad»: «Lo hacemos desde nuestra propia historia, con un firme compromiso con la verdad, la memoria y la lucha contra el antisemitismo».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este miércoles al Gobierno argentino: «En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente (Javier) Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes».

Poco después, Milei agradeció a Rubio por sus palabras y «el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío» y enfatizó el compromiso de Argentina con «la verdad histórica, la memoria de las víctimas y la lucha frontal contra el antisemitismo y toda forma de totalitarismo».

«Porque cuando el mundo tolera el odio y el colectivismo criminal, la barbarie avanza. Y cuando las naciones libres levantan la voz, la civilización prevalece», añadió, y concluyó: «Desde la Argentina vamos a dar esa batalla cultural sin miedo y con claridad moral. Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable». EFE

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