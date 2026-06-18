Argentina bate en mayo un nuevo récord en su balanza energética

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Buenos Aires, 18 jun (EFE).- Argentina logró en mayo pasado un superávit en su balanza energética de 1.395 millones de dólares, una nueva cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones de combustibles.

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el saldo positivo creció un 448,6 % con respecto a mayo de 2025, cuando el superávit de la balanza energética había sido de 254 millones de dólares.

El superávit logrado en mayo supera la anterior marca histórica, registrada en abril último, de 1.248 millones de dólares.

En el quinto mes de este año, las exportaciones aumentaron un 192,1 % interanual, principalmente por el crecimiento de las colocaciones de petróleo, que totalizaron los 1.172 millones de dólares (un 321,9 % más que en mayo de 2025).

En tanto, las importaciones cayeron un 40,8 % interanual, a un total de 166 millones de dólares en mayo pasado.

A diferencia de mayo de 2025, Argentina no registró en mayo último compras ni de gasolina, mientras que las de gasóleo se redujeron un 90 %.

De acuerdo con el informe oficial, en los primeros cinco meses del año la balanza energética de Argentina acumuló un superávit de 4.686 millones de dólares, con un alza interanual del 86,2 %.

Este resultado se explica por un salto del 45,7 % en las exportaciones, hasta 5.344 millones de dólares, y un derrumbe del 42,9 % en las importaciones, que sumaron 658 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.

Argentina recuperó en 2024 el superávit en su balanza energética, que desde 2011 arrojaba saldos negativos -con la excepción de 2020, un año anómalo por los efectos de la pandemia-.

La clave del cambio de tendencia ha sido la creciente actividad en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada en 2013 por la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo.

Algo más de una década después, la producción de Vaca Muerta es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos. EFE

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