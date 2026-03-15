Argentina cae ante Hungría y complica su clasificación al Mundial

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Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- La selección de Argentina cayó este domingo por 92-81 ante Hungría en Estambul (Turquía), en el penúltimo encuentro de la fase de clasificación para el Mundial femenino de baloncesto, dejando todo abierto para la última fecha.

‘La Albiceleste’, que llegó a ir por delante en los minutos finales del partido, perdió tras una prórroga en la que las húngaras se impusieron gracias a un parcial de 15-4 y a la inestimable aportación de Reka Lelik, autora de 24 puntos y 28 de valoración.

El equipo dirigido por Gregorio Martínez acumula tres derrotas, ante Australia, Canadá y la de este domingo ante Hungría, y una victoria, ante la anfitriona Turquía, en el grupo A.

Actualmente, la selección argentina se jugará sus opciones de estar en el Mundial en la última jornada, el próximo martes. El equipo sudamericano deberá vencer sí o sí a Japón, última del grupo, y esperar a que el resto de resultados le sea favorable. EFE

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