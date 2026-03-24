Argentina comienza entrenamientos en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia

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Buenos Aires, 24 mar (EFE).- La selección argentina de fútbol comenzó este martes los entrenamientos de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con dos bajas de último momento y el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026.

El equipo conducido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi tiene su sede de trabajo en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y ya cuenta con el lateral derecho del Palmeiras Agustín Giay y del zaguero de River Plate Lucas Martínez Quarta, incorporaciones de último momento tras las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi por lesión.

La Albiceleste continuará con los entrenamientos durante miércoles y jueves y el viernes chocará con Mauritania en la Bombonera, en un partido que servirá a Scaloni para probar a algunos jugadores que aún no han tenido muchos minutos y ultimar detalles de la lista mundialista.

Cuatro días después, Argentina se enfrentará con Zambia, también en el estadio de Boca Juniors y en un duelo recientemente programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y la imposibilidad de Guatemala, rival designado en primera instancia, de disputar el encuentro por cuestiones reglamentarias de la FIFA.

El choque con Zambia el 31 de marzo marcará la despedida del seleccionado ante su público previo a su viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que buscará el bicampeonato tras coronarse en Catar 2022.

Para esta doble fecha de amistosos, Scaloni cuenta tanto con sus principales figuras como con algunas caras más nuevas que luchan por un lugar en la convocatoria, como los delanteros Joaquín Panichelli y José López, los volantes ofensivos Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, y los defensas Marcos Senesi, Gabriel Rojas y Tomás Palacios. EFE

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