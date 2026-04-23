Argentina confirma la detención de un prófugo mexicano acusado de tráfico de hidrocarburos

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- La Policía Federal de Argentina confirmó este jueves la detención en Buenos Aires de Fernando Farías Laguna, un mexicano prófugo buscado por la Justicia de su país y sobre quien pesaba una orden de captura internacional por tráfico de hidrocarburos.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la detención de Farías Laguna en un operativo fue coordinado por la Marina mexicana y la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Interpol argentina.

Farías Laguna, un exmilitar de 47 años, fue detenido por la Policía en el barrio capitalino de Palermo, en un procedimiento realizado en la calle.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, el mexicano había ingresado a Argentina el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa con un pasaporte guatemalteco y se encontraba alojado en un apartamento de alquiler temporal en el barrio de Palermo.

Fuentes oficiales mexicanas aseguran que Farías, buscado en 192 países, ha sido capturado para ser extraditado, por lo que “se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes”.

La Policía argentina dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para la extradición del detenido

De acuerdo a la investigación, Farías Laguna integraba desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos provenientes de los Estados Unidos.

Según la investigación, el combustible era declarado como «aceites, lubricantes o aditivos» para evadir controles aduaneros y fiscales.

«Ingresó a Argentina con identidad falsa, venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho (falso). Es Fernando Farías Laguna (…), buscado por la CIA y con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos», dijo la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en un vídeo en la red social X.

García Harfuch agradeció «la colaboración de las autoridades de Argentina» y reafirmó su «compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad». EFE

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